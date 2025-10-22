　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

無人機競賽戰場穿越　八軍團「干城盃」43砲指部獲總冠軍

軍聞社／記者林庭暉高雄22日電

陸軍第八軍團今（22）日舉行114年「干城盃」戰技競賽決賽，來自各單位共10支參賽隊伍齊聚一堂、同場較勁；歷經連日激烈賽事，各單位展現平時訓練成果與團隊合作精神。最終，由43砲指部勇奪「干城盃」總冠軍，為單位贏得最高榮譽。

為強化官兵戰技，今年度陸軍第八軍團「干城盃」戰技競賽，共有「快速反應射擊」、「手榴彈投擲」、「武裝接力」、「無人機競賽」等項目，期透由分組競賽，鼓勵官兵強化體能戰技及本職學能，並激發單位團結與榮譽感、凝聚向心與提升士氣。 　

值得一提的是，為因應近年戰爭型態變化與威脅，今年度干城盃特別新增「無人機競賽」項目，參賽隊伍各派遣10員參賽者，測驗「精準控制、戰場穿越」等競賽項目，充分展現各單位積極強化無人機訓練與作戰應用。 　

八軍團「干城盃」戰技競賽圓滿落幕　凝聚向心展現榮譽士氣

競賽結束後，由陸軍第八軍團指揮官廖中將主持閉幕典禮，逐一頒發團體與個人競賽獎項，表揚在競賽中全力以赴、奮力拼搏爭取榮譽的官兵。其中，43砲指部榮獲「干城盃」總冠軍殊榮，並且額外摘下「無人機競賽」、「武裝接力」兩項單項冠軍，成績斐然；「快速反應射擊」、「手榴彈投擲」則分別由39化學兵群、機步333旅奪得，為單位爭取榮譽。 　

廖指揮官閉幕致詞時表示，平時落實駐地訓練，才能在競賽或戰時，將訓練成果轉化爲戰力。這兩日的競賽，正是在驗收大家平常訓練的成果，無論團體或個人是否有獲獎，所有同仁都能在這兩日的比賽中得到收穫，也和友軍單位彼此切磋、建立更深一層的友誼。 　

「體力就是戰力、戰力就是國力」廖指揮官強調，軍人必須具備有良好的體格，才能履行保家衛國的責任。舉辦體能戰技競賽的目的，就是希望藉由這一系列的戰技競賽，培養良好的運動風氣，達到促進身心健康，提升部隊戰力的目標。 　

八軍團「干城盃」戰技競賽圓滿落幕　凝聚向心展現榮譽士氣

「勝不驕，敗不餒」廖指揮官指出，本次競賽中，無論是參賽選手，或是加油團隊，都盡了最大的努力；運動精神除了競技之外，賽前的整備過程也很重要。唯有不斷的練習與準備，培養團隊默契，彼此相輔相成，才能在比賽中發揮堅強實力，並在無形之中提升單位的向心力和榮譽感。 　

最後，廖指揮官勉勵全體官兵，在返回單位後，應持續秉持運動家精神，在各自崗位上再接再厲，發揮更卓越的表現與團隊默契，讓整體戰力在原有基礎上更上一層樓。

10/21 全台詐欺最新數據

澳洲P-8A巡邏機闖西沙群島領空　殲-16驅離距離一度僅30公尺

無人機競賽戰場穿越　八軍團「干城盃」43砲指部獲總冠軍

新加坡「勝利號」新艦下水　未來還要當「無人機母艦」

美擊斃賓拉登功臣匿蹤直升機　陸追腳步曝光隱身版直-20

《藥師少女的獨語》推出第三季、劇場版！亞洲特展巡迴至台北

「最辣菇農」新片尺度大開！當眾掀衣抽出內在美粉絲暴動

國際火線／美國變成塔利班國家：使女的故事會預言成真？

台中驚傳非洲豬瘟現蹤　議員籲北市府稽查、抽驗各大通路

【百搭神曲】文化大學同學狂風暴雨拚上課　詞曲超搭王世堅神曲《沒出息》

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
坤達抵達機場

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

