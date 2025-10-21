武嶺溪谷垂直地障攀降　特訓中心高寒地夜間搜救

軍聞社／記者尤昱翔報導

陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心114年「高寒地救援訓練班」日前於武嶺完成為期3天2夜的特殊地形救援訓練。本次訓練在使學員透過夜間搜救、垂直地障攀降、碎石斜坡拖拉等演練課程，提升特種搜救能量。

為強化專業救援效能，114年「高寒地救援訓練班」在武嶺溪谷地形規劃一系列特殊地形救援專業課程，模擬官兵在不同時段執行任務時，因故受困於山林、溪畔、谷底等處。學員們在教官引導下，發揮所長、迅速展開搜索與定位，運用繩索系統及擔架器材實施傷患救援與後送作業，扎實磨練臨場應變與判斷能力，精進整體救援效率。

在夜間搜救課目中，各學員輪流擔任傷患，模擬山友因體力不支昏迷在視線極差、低溫刺骨的高寒山區，其餘學員在受命後，憑藉經緯度座標等簡易指令展開搜救行動。搜救過程中，學員間須保持聲勢聯繫與指令傳達，在漆黑夜色中進行地毯式搜索，順利尋獲傷員後立即確認傷情、評估救援方式，運用保暖毯及繩索系統將傷員固定在擔架上，於最短時間內完成安全後送，展現專業救援效能。

特殊地形救援訓練部分，學員們演練為爭取救援時效，在垂直岩壁及碎石斜坡等複雜地形實施通過與救援。學員需在10公尺高的岩壁上，由先鋒手選定穩固支撐點，迅速完成垂直地障攀降所需之繩索系統架設，再依序垂降通過。隨後在滿布碎石、極易滑動的斜坡地勢上，學員們各司其職、分工合作，反覆練習拖拉操作與確保動作，精進體能、膽識與專業職能，有效強化臨場判斷與協調應變能力。