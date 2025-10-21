　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

武嶺溪谷垂直地障攀降　特訓中心高寒地夜間搜救

軍聞社／記者尤昱翔報導

陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心114年「高寒地救援訓練班」日前於武嶺完成為期3天2夜的特殊地形救援訓練。本次訓練在使學員透過夜間搜救、垂直地障攀降、碎石斜坡拖拉等演練課程，提升特種搜救能量。 　

為強化專業救援效能，114年「高寒地救援訓練班」在武嶺溪谷地形規劃一系列特殊地形救援專業課程，模擬官兵在不同時段執行任務時，因故受困於山林、溪畔、谷底等處。學員們在教官引導下，發揮所長、迅速展開搜索與定位，運用繩索系統及擔架器材實施傷患救援與後送作業，扎實磨練臨場應變與判斷能力，精進整體救援效率。 　

在夜間搜救課目中，各學員輪流擔任傷患，模擬山友因體力不支昏迷在視線極差、低溫刺骨的高寒山區，其餘學員在受命後，憑藉經緯度座標等簡易指令展開搜救行動。搜救過程中，學員間須保持聲勢聯繫與指令傳達，在漆黑夜色中進行地毯式搜索，順利尋獲傷員後立即確認傷情、評估救援方式，運用保暖毯及繩索系統將傷員固定在擔架上，於最短時間內完成安全後送，展現專業救援效能。 　

特殊地形救援訓練部分，學員們演練為爭取救援時效，在垂直岩壁及碎石斜坡等複雜地形實施通過與救援。學員需在10公尺高的岩壁上，由先鋒手選定穩固支撐點，迅速完成垂直地障攀降所需之繩索系統架設，再依序垂降通過。隨後在滿布碎石、極易滑動的斜坡地勢上，學員們各司其職、分工合作，反覆練習拖拉操作與確保動作，精進體能、膽識與專業職能，有效強化臨場判斷與協調應變能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市緊急疏散住戶
快訊／宜蘭深夜擴大停班停課！　再增2里
左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的眼睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

武嶺溪谷垂直地障攀降　特訓中心高寒地夜間搜救

驗證主機自動充電　國防部：海鯤號後續海測需待安全達標

空軍後勤精英齊聚　技能評比提升專業職能

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

武嶺溪谷垂直地障攀降　特訓中心高寒地夜間搜救

驗證主機自動充電　國防部：海鯤號後續海測需待安全達標

空軍後勤精英齊聚　技能評比提升專業職能

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

承躍能源榮獲「國家品牌玉山獎」！基北北桃攜手推動淨零轉型 　B型傑出企業受邀共展綠電成果

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

詹子賢界外球成焦點　古久保摀嘴偷笑：沒有影像只能笑了

快訊／季連成：馬太鞍溪橋臨時便道未沖毀　水位已下降

馬太鞍溪新堰塞湖晚間溢流淹過便道　水道疏濬有成未釀災情

林政華衝壘關鍵改判出局　古久保曝裁判解釋：結果出爐不能再抗議

快訊／山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市文山區緊急疏散

司法X金馬影展　不同的人生故事思索司法議題並展開跨界對話

【最難忘的演唱會】偷買BLACKPINK演唱會門票給姪女驚喜！她感動大暴哭

軍武熱門新聞

國防部：海鯤號海測需待安全達標

空軍後勤技能評比提升專業職能

殲-35已裝上新中推渦扇-19

特訓中心武嶺溪谷垂直地障攀降

中國出口泰國S26T潛艇武漢開建

總價花754億　印度放棄升級「美洲豹」！

台北中山堂將辦「重現台灣光復受降典禮」

央視意外曝光殲-35總產量逾60架

北韓導彈尺寸太大了！專家：作秀

翼龍-2命中率達90%可毀運動標靶

俄「22350型護衛艦」青島海上軍演首登場

美計畫5年內幫戰機裝反導雷射砲

用火箭彈成本獲導彈打擊威力

印度預計花196億元買6架阿帕契

更多熱門

相關新聞

鍾樹明：美專案處理軍售交付延遲

鍾樹明：美專案處理軍售交付延遲

正在美國出席美台國防工業會議的國防部軍備副部長鍾樹明20日表示，總統賴清德提出打造「台灣之盾」以建立完整防護網，為此必須整合現有防護及資管系統，盼美方提供協助。他也說，美方以專案方式處理對台軍售交付延遲。

國防部：海鯤號海測需待安全達標

國防部：海鯤號海測需待安全達標

空軍後勤技能評比提升專業職能

空軍後勤技能評比提升專業職能

澎防部鎮疆操演強化臨戰應變

澎防部鎮疆操演強化臨戰應變

105榴砲原級校正射擊

105榴砲原級校正射擊

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

安心亞親揭和阿Ken真實關係

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面