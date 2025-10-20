　
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

驗證主機自動充電　國防部：海鯤號後續海測需待安全達標

軍聞社／記者吳東昇報導

國防部長顧立雄今（20）日於立法院外交及國防委員會，針對「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」進行專案報告，向委員說明海鯤號潛艦測試進度與後續規劃，並表示原型艦（海鯤號）已進入海上測試階段，將按部就班、循序漸進，在符合安全與品質的前提下完成全艦性能驗證，以滿足操作需求與作戰性能。

會議中，顧部長首先感謝委員們對潛艦國造的指導與預算支持，隨後由海軍造船發展中心主任顧志中少將說明現況及因應作為。顧少將指出，潛艦國造為國家重大軍事投資建案，原型艦自109年11月開工後，於完成泊港測試階段（HAT）後，在今年6月17日正式進入海上測試階段（SAT）。目前測試作業採「漸進式構型研改策略」，依照安全與品質原則，逐項執行測試、調校與驗證，確保各項裝備性能符合作戰需求。 　

顧少將說明，海鯤號海測共分三階段進行，包括浮航、淺水潛航及深水潛航等測試。海軍自今年6月17日起已完成三次浮航測試，執行推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等系統海上組合驗證；同時為強化潛航安全，自今年7月8日至9月2日進行塢內工程作業，針對艦體水密檢驗、儎台裝備校正及戰鬥系統檢整等項目完成細部調校。 　

▲▼ 歷時7小時！國造潛艦海鯤號浮起來了　船體全貌首度曝光。（圖／台船提供）

針對潛航前整備進度，顧少將進一步說明，海軍專案團隊持續與台船及原廠協作，置重點於「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩大項目，積極協調多方廠家配合施作，驗證主機自動充電功能，並持續實施IPMS軟體修改與驗測，確保潛航安全條件達標後，再進行後續海測作業。 　

顧少將強調，後續海上測試規劃，在完成前置準備後，專案團隊、國外專業顧問及接艦官兵將共同評估安全條件，隨即展開後續的浮航、淺水與深水潛航測試，針對艦船操縱、艦船性能、緊急功能、偵蒐裝備及戰鬥管理等類別，進行功能驗證。 　

國防部強調，潛艦國造歷經裝備籌獲、建造組裝與測試驗證等階段，雖屢遭挑戰，仍在國軍與產業團隊共同努力下逐一克服，並從中累積經驗，為後續艦建造奠定堅實基礎。未來將依序完成海上測試任務，要求台船於交艦前完成缺失改正，最終在符合安全與品質的前提下完成全艦性能驗證，以滿足海軍操作需求與作戰性能。 　

▲▼ 歷時7小時！國造潛艦海鯤號浮起來了　船體全貌首度曝光。（圖／台船提供）

此外，顧部長在會前接受媒體聯訪時說明，11月完成所有測試與交艦仍具挑戰性，但國防部將與海軍、台船公司密切合作，確保整體作業安全無虞。至於潛艦若未如期交艦之違約部分，顧部長指出，依契約規定每日罰款約19萬元，將依約執行相關處置。 　針對媒體報導有關大氣海洋局局長疑涉洩密情事，邱部長表示，已責請海軍啟動行政調查，秉持「勿枉勿縱」態度儘速釐清真相，後續將依結果再行說明，確保國家安全不受影響。 　

對於外界關注T91步槍射擊效能，顧部長表示，國防部正研製新型抗彈板，並同步推進鎢心彈研發，以強化整體防衛戰力。

