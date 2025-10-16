　
105榴砲「直接瞄準射擊」　澎防部鎮疆操演強化臨戰應變

軍聞社／記者吳東昇臺北16日電

澎湖防衛指揮部「鎮疆操演」15日操作M60A3戰車、155榴砲等各式武器進行實彈射擊，強化接戰程序與官兵戰技。期間，特別演練105榴砲「直接瞄準射擊」課目，透過直線射擊驗證精準打擊能力，同時提升戰場應變的靈活度。 　

「鎮疆操演」在澎湖五德訓場實施，由官兵操作155、105榴砲、CM21裝甲車、M60A3戰車、50機槍及標槍飛彈等編制武器，依想定狀況下達，依序完成照明彈示警射擊、戰車砲暨同軸機槍射擊及直接瞄準射擊等課目，期透過實戰化訓練，強化臨戰應變效能。 　

操演開始前，由官兵操作微型無人機，進行目標區域偵察，並回傳即時影像供指揮所判定目標位置與修正射擊參數。緊接著，官兵在120迫砲施放照明彈照亮海面目標後，隨即操作M60A3戰車實施排集火及交互掩護射擊；此外，反甲連官兵也運用標槍飛彈進行精準反裝甲火力打擊，配合各式155、105榴砲、120迫砲等各式火砲編織綿密火網，掩護戰、甲車射擊海上目標，展現連日勤訓成果。 　

值得一提的是，有別於傳統曲射方式，此次操演同步驗證105榴砲「直接瞄準射擊」課目，模擬海上登陸敵軍進入可目視目標距離實施射擊；期間由副砲長同步觀測彈著點，並進行即時修正，達到強化戰場火力應用靈活度的目標。

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

