空軍後勤精英齊聚　技能評比提升專業職能

軍聞社／記者李恬恬臺北報導

為驗證後勤人員的訓練成效，空軍「114年後勤技能評比」日前於空軍航空技術學院舉行，來自空軍各單位的後勤精英齊聚一堂，專注投入專業技勤項目評比，為單位及個人爭取榮譽，並藉技術交流與經驗傳承，提升整體專業職能。

此次評比與往年不同，區分甲、乙兩組實施。其中，甲組為空軍第一至第六聯隊等飛行部隊，除既有的專業技勤評比外，特別新增「停機線維護」項目，強化機務人員接放飛能力的實作驗證；乙組則由空作部、教準部、防空部、保指部、空軍官校、航發中心、第七聯隊、松指部及飛訓部等後勤單位參加，評比項目涵蓋飛機修護、非破壞性檢驗、機械加工、電子職類、汽車修護、室內配線及消防競技等7項。

為使評比符合安全、公平及客觀原則，專業技勤評比於空軍航空技術學院國家考試檢定場地及工廠實施，並特別邀請勞動部核定的評鑑老師擔任評審，透過與業界的經驗交流，使技勤官兵汲取最新技術和知識，精進本職學能，強化空軍後勤修護效能與部隊整體戰力。

過程中，由於每項評比均須於規定時間內，完成指定紀錄、操作和成果等，參與官兵均全神貫注，按程序、步驟、要領，細心謹慎逐一測評內容。其中，消防競技參考民間消防隊的訓練課目與方式，設計「快速著裝」、「低姿態拉水帶」、「提泡沫桶」、「重物拖行」、「假人搬運」、「狹隘空間穿越」及「水線部署、水帶銜接及出水射靶」等受測項目，並要求在10分鐘內完成，相當考驗受測官兵的體力、耐力和穩定度。

評比結束後，由空軍副司令顏中將主持頒獎典禮，頒發團體績優及各類績優個人獎牌，肯定獲獎團體及個人的優異表現。顏副司令表示，透過此次競賽，選手們已從中獲得許多寶貴經驗，期勉所有選手能將參賽經驗及後勤技能傳承給後進，並以積極態度求取新知，進而提升空軍後勤支援戰力。