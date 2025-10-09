泰晤士世界大學排名「台大進步32名」　校方：產學合作全球第一

▲台大在「THE」公布2026年世界大學排名拿下140名，比去年進步32名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今（9日）公布2026年世界大學排名，台大排名140名，較去年進步32名。台大表示，在各項教學、研究、產學合作、國際化評比項目中多呈現進步。其中產學合作項目表現最為突出，排名世界第1，產學合作收入與專利表現上皆獲得滿分100分，而校方對於各種排名皆會虛心參酌，作為改進的參考。

THE今天公布2026年世界大學排名，共有115個國家地區的2191所大學院校入榜，英國牛津大學破排行榜紀錄，連續第10年蟬聯世界第一，2至5名依序為美國麻省理工學院（MIT）、普林斯頓大學和英國劍橋大學並列第三，哈佛大學和史丹福大學並列第五，其中哈佛大學的排名較去年跌2位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在台灣部分，台大表現最佳，排名140名，較上年度（THE 2025）172名進步32名。台大表示，本年度THE大學排名中，台大在各項教學、研究、產學合作、國際化評比項目中多呈現進步。其中在產學合作項目表現最為突出，排名世界第1，在產學合作收入及專利表現上皆獲得滿分100分。其他在多項教學、研究、國際化相關的指標上也獲得超過90分佳績。

台大表示，值得一提的是，過去一年來，台大獲得多項國際高教界奧斯卡等級的獎項肯定：在教學方面，台大以學習者為中心的全方位支持系統，獲得 THE Awards Asia 2025「傑出學生支持」獎。在就業方面，台大以「賦能未來人才」計畫，2025 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 學習與發展領域中，榮獲「最佳職能與技能發展」銅獎殊榮。以台大國際引路人計畫獲得2024年英國國際先鋒獎的最大獎年度先鋒獎及國際就業影響力獎。在永續與社會責任方面，THE Impact Rankings 2025以SDG 3 健康與福祉、SDG 14 保育海洋生態與SDG 9 工業化、創新及基礎建設名列全球第14名。

台大指出，從上述國際高教界的肯定，顯示台大在各方面的耕耘逐漸展現成效，為國際所看見與重視。而台大對於各種排名皆會虛心參酌，作為改進參考，未來將持續深耕研究關鍵重點議題，促進國際化與國際合作，努力提升研究影響力與國際聲望。也會持續善盡大學的任務與責任，為國家社會培育所需要的人才，並以所孕育的知識及研究對國家社會帶來貢獻與影響力。