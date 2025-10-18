　
台大全球排名「進步32名」　校長陳文章宣布有意續任：挑戰進百大

▲▼台大校務會議。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣大學今（10月18日）舉行校務會議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國立台灣大學今（18日）於校務會議公布最新世界大學排名成績，在2026年QS世界大學排名攀升至第63名，較去年進步5名；而在《泰晤士高等教育》（THE）世界大學排名，台大位居第140名，較去年進步32名。同時台大校長陳文章也正式宣示，有意續任第二任期至2027年1月，並發表未來5年的治校藍圖。​

▲▼國立台灣大學114年度第1學期校務會議，台大校長陳文章宣佈有意願續任。（圖／台灣大學提供）

▲國立台灣大學114年度第1學期校務會議，台大校長陳文章（中）宣布有意願續任。（圖／台灣大學提供）

2025年QS（Quacquarelli Symonds）世界大學排名中，台大曾列為68名，較前年只進步1名；而THE排名更曾一度下滑至第172名（2025年排行，比前一年退步20名），如今台大在兩大指標2026年排行皆有明顯前進。

▲▼台大校務會議。（圖／記者林育綾攝）

▲台大在世界大學排名中進步。（圖／記者林育綾攝）

台大校長陳文章表示，今年QS與THE世界大學排名，台大皆有進步，最主要原因為「國際聲望、學術論文品質、國際學生與師資人數」等結構性指標顯著上升。他感謝全體師生努力，期許台大能在重大工程整修、國際鏈結、攬才政策層面持續突破，未來將以「衝刺全球百大」為重要目標。

相關報告亦指出，台大在QS多項學科領域進入全球前50，近年研究被引用次數成長明顯，並帶動整體排名提升。不過，台大尚未進入全球百大，陳文章表示，將加強畢業生就業力與學習體驗，全面提升國際競爭力。

同時，陳文章今日也正式宣布有意續任校長職務，並發表未來5年（2025–2030）的治校藍圖，重點放在校園各項建築整修完工、攬才留才、提升國際能見度等方向。

根據《台灣大學組織規程》第七條，校長第一次續任案，須獲得校務會議代表總額過半數（即172人中的87票）同意方能通過。針對校長是否續任，台大將於12月13日舉辦臨時校務會議討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台大全球排名「進步32名」　校長陳文章宣布有意續任：挑戰進百大

第一學府台大商圈房市指名度高，不少與台大有連結的民眾「以買代租」。在地房仲介紹3大熱門產品，總價2000萬元內就可入手2房，包括捷運共構的「戀戀台大」、「溫州國宅」以及公館和溫州商圈的公寓。

