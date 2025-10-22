數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！　美專家一看驚呼：很罕見

▲數千隻「皮膚呼吸海參」被沖上海灘。（圖／翻攝臉書Seaside Aquarium，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國奧勒岡州濱海小鎮錫賽德（Seaside）出現驚人奇景，數千隻半透明、粉紅色、凝膠狀的神秘生物被沖上海灘，占據超過2英里（約3.2公里）的海岸線，讓居民與專家們都嘖嘖稱奇。

錫賽德是一座太平洋沿岸的濱海小鎮，位於奧勒岡州波特蘭市（Portland）西北方約80英里（129公里），人口僅7000多人，21日的海灘奇景登上媒體版面。

《美聯社》指出，這種生物是「皮膚呼吸海參」（skin breathing sea cucumbers），學名「Leptosynapta clarki」，分布在加州北部至阿拉斯加灣的沿海地區，通常棲息在低潮線附近或更深處的沙子裡，如今卻大量出沒。

「皮膚呼吸海參」體長0.5至6英吋（約1.3至15公分），大量擱淺現象發生在海浪和潮汐條件恰好吻合時，意味著可能1年出現幾次，或者好幾年才出現1次。

錫賽德水族館（Seaside Aquarium）助理經理布思（Tiffany Boothe）形容，「牠們簡直就像垃圾一樣散布在潮汐線上。」她已經許多年沒看過這麼多「皮膚呼吸海參」出現在海灘上，但牠們無法自行返回棲地，只能在岸上乾枯死亡。

海參死後將成為沙蚤等潮間帶無脊椎動物的養分來源，但鳥類不會食用牠們。剩餘殘骸將迅速乾燥，與沙子融為一體。布思推測，這些殘骸可能在22日或23日就會完全消失。