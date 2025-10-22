淨土沒了！冰島「首度發現蚊子」　專家推測可能原因

▲冰島首度在自然環境中發現蚊子。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

冰島首度在自然環境中發現蚊子蹤跡，該國自然科學研究所（NSII）昆蟲學家艾爾弗雷德森（Matthías Alfreðsson）證實，有人在首都雷克雅維克（Reykjavik）以北約30公里處，捕獲3隻環帶絨蚊（Culiseta annulata）。

10月16日黃昏時刻，發現者雅爾塔森（Björn Hjaltason）在捕捉蛾類的酒繩陷阱上，意外發現「奇怪的飛蟲」，於是立刻採集樣本，並把2隻雌蚊與1隻雄蚊送交研究所鑑定。

艾爾弗雷德森親自鑑定後證實，「這是冰島自然環境首次發現蚊子」，推測可能是最近透過船舶或貨櫃運輸引入，但需等到明年春季進一步監測，才能確定是否出現族群擴散現象。

冰島暖化速度是北半球其他地區的4倍，不僅冰川持續崩塌，來自南方溫暖海域的鯖魚也開始出現在該國水域。不過，艾爾弗雷德森認為，全球暖化不足以解釋這件事，因為環帶絨蚊能夠適應寒冷氣候，「即使氣溫低於冰點也能存活」。

《衛報》指出，冰島還跟南極長期並列「全球少數沒有蚊子的地方」。儘管先前就有科學家預測蚊子可能現蹤，因為冰島存在大量適合蚊子的繁殖棲息地，例如沼澤和池塘，但大部分物種都無法在如此惡劣的天氣下存活。