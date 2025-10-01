屈公病大爆發！江門發告全體市民書：不配合防疫將嚴肅處理

▲江門屈公病疫情再度爆發，官方加強消毒。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省江門市一周暴增3千多例屈公病病例，江門市官方9月30日晚間發出「告全體市民書」，強調疫情防控是當前最重要的公共事務，絕不能心存僥倖、麻痹大意，影響防疫工作大局，「對拒不配合防控措施的單位和個人，將依據法律法規嚴肅處理。」

江門市官方在「告全體市民書」中指出，自江門市啓動突發公共衛生事件Ⅲ級響應以來，在全市人民的共同努力下，屈公病疫情快速上升勢頭雖然得到初步遏制，但仍處在拉鋸戰、爭奪戰的關鍵攻堅期。市蟲媒傳染病疫情防控指揮部發佈《通告》，通過建立健全蚊媒預防控制長效機制，最大限度減少蚊媒疾病對公眾健康的危害。

江門市官方提到，為切實保障全市人民度過健康平安佳節，全市上下正在開展疫情防控集中攻堅行動和愛國衛生集中專項行動，「在這場行動中，我們每個人都是主角。國慶、中秋雙節將至，全市上下要繼續繃緊防控之弦，做到假期防控不放鬆、滅蚊行動不停歇。」

江門市官方也要求，全市統一在早上7點至9點、晚上5點至7點使用滅蚊煙片、點蚊香，配合室內外同步消殺，並於每晚10點30分至11點在樓道、陽台、地下空間等區域統一點燃滅蚊煙片，形成滅蚊合圍之勢，讓蚊蟲無處可逃。

江門市官方說，屈公病可導致嚴重關節疼痛和長期後遺症，切不可掉以輕心，國慶、中秋期間不要放鬆疫情防控，要做好健康監測，「如果您或家人有發熱、關節疼痛或皮疹等疑似症狀，要立即就醫。特別是國慶、中秋期間，要待恢復健康後再考慮出行計劃。」

江門市官方強調，疫情防控沒有旁觀者、沒有局外人，每一位市民都是防控鏈條上的關鍵一環，疫情防控是當前最重要的公共事務，絕不能心存僥倖、麻痹大意，影響防疫工作大局，「對拒不配合防控措施的單位和個人，將依據《中華人民共和國傳染病防治法》《廣東省愛國衛生工作條例》《廣東省病媒生物預防控制管理規定》等法律法規嚴肅處理。」