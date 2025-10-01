　
大陸 大陸焦點 特派現場

屈公病大爆發！江門發告全體市民書：不配合防疫將嚴肅處理

▲廣東江門基孔肯雅熱疫情再起，全市進行大規模消毒工作。（圖／翻攝微博）

▲江門屈公病疫情再度爆發，官方加強消毒。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省江門市一周暴增3千多例屈公病病例，江門市官方9月30日晚間發出「告全體市民書」，強調疫情防控是當前最重要的公共事務，絕不能心存僥倖、麻痹大意，影響防疫工作大局，「對拒不配合防控措施的單位和個人，將依據法律法規嚴肅處理。」

江門市官方在「告全體市民書」中指出，自江門市啓動突發公共衛生事件Ⅲ級響應以來，在全市人民的共同努力下，屈公病疫情快速上升勢頭雖然得到初步遏制，但仍處在拉鋸戰、爭奪戰的關鍵攻堅期。市蟲媒傳染病疫情防控指揮部發佈《通告》，通過建立健全蚊媒預防控制長效機制，最大限度減少蚊媒疾病對公眾健康的危害。

江門市官方提到，為切實保障全市人民度過健康平安佳節，全市上下正在開展疫情防控集中攻堅行動和愛國衛生集中專項行動，「在這場行動中，我們每個人都是主角。國慶、中秋雙節將至，全市上下要繼續繃緊防控之弦，做到假期防控不放鬆、滅蚊行動不停歇。」

江門市官方也要求，全市統一在早上7點至9點、晚上5點至7點使用滅蚊煙片、點蚊香，配合室內外同步消殺，並於每晚10點30分至11點在樓道、陽台、地下空間等區域統一點燃滅蚊煙片，形成滅蚊合圍之勢，讓蚊蟲無處可逃。

江門市官方說，屈公病可導致嚴重關節疼痛和長期後遺症，切不可掉以輕心，國慶、中秋期間不要放鬆疫情防控，要做好健康監測，「如果您或家人有發熱、關節疼痛或皮疹等疑似症狀，要立即就醫。特別是國慶、中秋期間，要待恢復健康後再考慮出行計劃。」

江門市官方強調，疫情防控沒有旁觀者、沒有局外人，每一位市民都是防控鏈條上的關鍵一環，疫情防控是當前最重要的公共事務，絕不能心存僥倖、麻痹大意，影響防疫工作大局，「對拒不配合防控措施的單位和個人，將依據《中華人民共和國傳染病防治法》《廣東省愛國衛生工作條例》《廣東省病媒生物預防控制管理規定》等法律法規嚴肅處理。」

更多新聞
潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

金正恩給習近平賀電曝光！　這點顯示中朝關係升溫

新發現：月球表面水分布特徵　太陽風和撞擊翻耕是關鍵

全球黃金開採業最大規模IPO　陸紫金黃金上市首日漲逾68％

現實版「長髮公主」！　22年留2公尺　340萬也買不動：怕以後漲價

前中國證監會主席易會滿　政協委員資格遭撤

陸規定酒店「電視開機播央視」　強調須「直接全螢幕」

相關新聞

赴日旅遊注意！日本感染性腸胃炎爆發

赴日旅遊注意！日本感染性腸胃炎爆發

日本近期爆發感染性腸胃炎疫情，患者人數持續攀升，根據最新監測資料顯示，全國病例數已創下過去10年同期新高。專家指出，今年引發腸胃炎的病毒種類多、流行期也比往年更長，提醒民眾外出或處理嘔吐物時務必做好防護，並養成勤洗手的習慣，避免感染擴散。

本土登革熱再增4例！桃園爆群聚疫情

本土登革熱再增4例！桃園爆群聚疫情

廣東江門基孔肯雅熱疫情再起！ 一週新增2927例

廣東江門基孔肯雅熱疫情再起！ 一週新增2927例

飛日本5天4夜噴5萬！他嘆「超貴」反被酸

飛日本5天4夜噴5萬！他嘆「超貴」反被酸

蚊子靠「二氧化碳」10公尺外辨認人類

蚊子靠「二氧化碳」10公尺外辨認人類

屈公病江門疫情蚊子

