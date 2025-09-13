今夏「蚊子變少了」關鍵曝光！專家：吸血慾望減弱　9月進入高峰

▲近年來夏天讓人困擾的蚊子似乎越來越少，日本多地民眾反映，今年7、8月幾乎未被蚊子叮咬。（示意圖／翻攝Pexels）

近年來夏天讓人困擾的蚊子似乎越來越少，日本多地民眾反映，今年7、8月幾乎未被蚊子叮咬，晚上也不再被嗡嗡聲吵醒。對此，害蟲防治技術研究所所長白井良和指出，主要原因是今年夏季氣溫異常高，蚊子的活動力因此下降。

根據日媒的報導，今年7、8月日本多地氣溫常超過35度，使蚊子活動減少；然而入秋後，隨著氣溫下降至25至30度，加上8月下旬降雨量增加，蚊子數量反而大幅增加。民眾在公園散步或遛狗時，也頻頻遭到叮咬。

白井良和解釋，這是因為蚊子的活動最佳溫度為攝氏25至30度，但當氣溫升至35度以上時，蚊子會出現類似「中暑」的現象，不僅活動力降低，連吸血慾望也會減弱。他舉例，過去在實驗室中將蚊子分別放入24度與35度的箱子，結果在24度箱子裡手會被蚊子叮咬，但35度箱子裡則完全沒有叮咬現象。

不過白井良和提醒，隨著酷暑逐漸消退，9月中旬至月底將出現新一批成蚊，蚊子的活躍期將來臨。民眾應提前整理居家環境，避免積水和雜草叢生的地方成為蚊蟲孳生地。外出時也建議穿著淺色衣物，如白色、黃色或粉紅色，以降低被蚊子叮咬的風險。

報導中也指出，氣候異常與全球暖化影響下，傳統防蚊觀念可能需要調整，隨著氣溫變化，蚊子活動時間與高峰期可能出現偏移。

