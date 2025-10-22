陸商務部長見空中巴士CEO　盼加強對陸合作

▲王文濤（右）與福里（左）會面。（圖／翻攝大陸商務部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部部長王文濤21日會見空中巴士CEO福里（Guillaume Faury），他表示，將繼續發揮好外資企業圓桌會作用，積極推動解決空中巴士在大陸的發展經營中遇到的問題和關切。

王文濤提到，近年來中國市場規模穩步擴大，已成為全球第二大消費市場和進口市場。中國將持續推進中國式現代化建設，發展新質生產力，這將為包括空中巴士在內的外資企業提供廣闊的發展空間。

王文濤說，「希望空中巴士以天津第二條A320總裝線投產為契機，繼續加強對大陸的合作，為中國和世界提供更多優質的航空產品和服務。」

王文濤強調，當前，世界經濟碎片化加劇，單邊主義、保護主義衝擊國際經貿秩序，不穩定不確定性明顯上升。

王文濤還說，中方將繼續發揮好外資企業圓桌會作用，積極推動解決空中巴士在大陸發展經營中遇到的問題和關切，共同維護全球產供鏈穩定。

據大陸商務部發出的資訊，傅里表示，空中巴士對中國經濟及民航產業發展充滿信心，天津第二條A320總裝線投產為空中巴士加強對大陸的合作提供了有利條件。空中巴士願繼續深耕中國市場，為促進中法、中歐經貿合作貢獻力量。