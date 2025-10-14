　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／再出招！　陸商務部：制裁韓華海洋株式會社5家美國子公司

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

為反制美國對中國採取海事、物流和造船業301調查措施，大陸公布《關於對韓華海洋株式會社5家美國相關子公司採取反制措施的決定》，並自今（14）日起施行。大陸商務部稱，韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施。

韓華海洋株式會社（Hanwha Ocean）是韓國一家大型造船與海洋工程公司，前身為知名的「大宇造船海洋」（Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering），成立於2000年。

大陸商務部發布的該決定表示，美國對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業合法權益。

該決定聲稱，「韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府相關調查活動，危害我國主權、安全、發展利益」。

該決定指出，經國家反外國制裁工作協調機制批准，中方決定將韓華海洋株式會社5家美國相關子公司Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly Shipyard Inc.、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA Holdings Corp.列入反制清單，並採取以下反制措施：禁止境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

大陸商務部新聞發言人隨後發布「答記者問」稱，美東時間10月14日，美國開始實施對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業合法權益。

「韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施」，大陸商務部稱，中方對此強烈不滿、堅決反對。

大陸商務部表示，為維護自身主權、安全和發展利益，根據大陸《反外國制裁法》等相關法律法規，經國家反外國制裁工作協調機制批准，中方決定將韓華海洋株式會社5家美國相關子公司列入反制清單。

大陸商務部最後強調，中方敦促美方及相關企業尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，盡早糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

加強出口管制！　陸商務部：境外將中國稀土與技術用於軍事

加強出口管制！　陸商務部：境外將中國稀土與技術用於軍事

大陸商務部今（9）日上午發布兩項關於加強稀土出口管制的公告，官方進一步說明原因，稱有境外將原產中國的稀土管制物項用於軍事等敏感領域，還有從中國非法獲取稀土技術進行生產，並提供給軍事等敏感領域用戶等。

制裁8家台灣實體　國台辦嗆「台獨分裂勢力爪牙」

制裁8家台灣實體　國台辦嗆「台獨分裂勢力爪牙」

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

歷時近2年　中國—東協自貿區3.0版談判完成

歷時近2年　中國—東協自貿區3.0版談判完成

美調整AI晶片出口管制指南表述　陸商務部：本質沒變！

美調整AI晶片出口管制指南表述　陸商務部：本質沒變！

