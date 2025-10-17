王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

▲王文濤會見庫克。（圖／翻攝大陸商務部官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸商務部部長王文濤週四（16日）會見美國蘋果公司執行長庫克時表示，近期中美經貿關係出現波動，主要原因是美方在馬德里經貿會談後，密集推出一系列限制措施，破壞雙方經貿會談氛圍。

據大陸商務部官網發布，王文濤與庫克就中美經貿關係、蘋果公司在大陸業務發展等進行了交流。

王文濤表示，在中美兩國元首戰略指引下，雙方經貿團隊5月以來舉行了四次會談，推動中美經貿關係回穩。他稱，近期中美經貿關係出現波動，主要原因是美方在馬德里經貿會談後，密集推出一系列對中限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。

王文濤說，維護中美經貿關係總體穩定，需要雙方相向而行；希望美方與中方一道，以兩國元首通話重要共識為引領，通過平等對話協商尋找解決問題的辦法，為兩國企業開展合作提供更加穩定的預期和環境。

王文濤指出，中國政府將堅定不移推進高水準對外開放，持續優化營商環境，讓外資企業共享中國發展機遇。他說，歡迎蘋果公司繼續深化對中合作，加大在中投入。

據大陸商務部官網引述，庫克表示，蘋果公司將繼續堅定扎根中國、深耕中國，積極參與中國高質量發展；良好的美中經貿關係不僅對兩國意義重大，也有利於全球經濟穩定和發展，蘋果公司願為美中合作共贏貢獻積極力量。

同日，大陸副總理何立峰在釣魚台國賓館，與包括庫克在內的清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表會面。

新華社報導，何立峰說，中國正縱深推進全國統一大市場建設，堅定不移擴大高水準對外開放，努力實現經濟穩定增長，願與世界各國深化互利合作，共享高質量發展機遇，實現互利共贏。