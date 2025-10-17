　
大陸 大陸焦點 特派現場

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

▲▼大陸商務部部長王文濤會見蘋果執行長庫克。（圖／翻攝大陸商務部官網）

▲王文濤會見庫克。（圖／翻攝大陸商務部官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸商務部部長王文濤週四（16日）會見美國蘋果公司執行長庫克時表示，近期中美經貿關係出現波動，主要原因是美方在馬德里經貿會談後，密集推出一系列限制措施，破壞雙方經貿會談氛圍。

據大陸商務部官網發布，王文濤與庫克就中美經貿關係、蘋果公司在大陸業務發展等進行了交流。

王文濤表示，在中美兩國元首戰略指引下，雙方經貿團隊5月以來舉行了四次會談，推動中美經貿關係回穩。他稱，近期中美經貿關係出現波動，主要原因是美方在馬德里經貿會談後，密集推出一系列對中限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。

王文濤說，維護中美經貿關係總體穩定，需要雙方相向而行；希望美方與中方一道，以兩國元首通話重要共識為引領，通過平等對話協商尋找解決問題的辦法，為兩國企業開展合作提供更加穩定的預期和環境。

王文濤指出，中國政府將堅定不移推進高水準對外開放，持續優化營商環境，讓外資企業共享中國發展機遇。他說，歡迎蘋果公司繼續深化對中合作，加大在中投入。

據大陸商務部官網引述，庫克表示，蘋果公司將繼續堅定扎根中國、深耕中國，積極參與中國高質量發展；良好的美中經貿關係不僅對兩國意義重大，也有利於全球經濟穩定和發展，蘋果公司願為美中合作共贏貢獻積極力量。

同日，大陸副總理何立峰在釣魚台國賓館，與包括庫克在內的清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表會面。

新華社報導，何立峰說，中國正縱深推進全國統一大市場建設，堅定不移擴大高水準對外開放，努力實現經濟穩定增長，願與世界各國深化互利合作，共享高質量發展機遇，實現互利共贏。

▲▼大陸商務部部長王文濤會見蘋果執行長庫克。（圖／翻攝大陸商務部官網）

10/15 全台詐欺最新數據

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

王文濤庫克蘋果貿易戰

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

