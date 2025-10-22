　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／豪雨狂炸！陽明山菁山路「大片土石」封路　現場慘況曝光

▲▼台北市陽明山菁山路101巷大片土石滑落。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲台北市陽明山菁山路101巷大片土石滑落。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

受到東北風季風、東方低壓帶雙重影響，今(22日)大台北、基隆北海岸、宜蘭地區雨勢持續。台北市陽明山菁山路101巷口今下午2時5分許傳出災情，現場路樹、土石滑落，整片道路滿是泥濘碎石，導致雙向暫時無法通行，幸無人受傷。目前警方已獲報到場，並拉起封鎖線。

此外，受到現場土石滑落影響，一部自小客貨車行經時受到衝擊，造成駛林男（69歲）與乘客蔡女（65歲）連人帶車遭沖刷到路旁，幸未受傷。

▲▼陽明山菁山路土石崩落。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼陽明山菁山路土石崩落。（圖／記者黃彥傑翻攝）

陽明山菁山路

