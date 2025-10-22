　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！台鐵平溪線「鐵軌懸空」路基流失　嶺腳瀑布遭水淹沒

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

受到豪雨肆虐影響，台鐵平溪線多日發生土石滑落和落石，自10月20日起停駛迄今。台鐵人員今巡查發現軌道下邊坡滑落約30公尺，路基流失100公尺，鐵軌下方的土石消失，鐵軌懸掛在半空的驚險畫面曝光，而嶺腳瀑布也被大水一時淹沒。台鐵表示，今下午將邀專家學者研商加固工法。

▲▼ 平溪線鐵軌路基掏空 鐵軌懸空 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵平溪線路基流失鐵軌懸空的驚險畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布路基遭掏空。影片中可看到，山坡經豪雨沖刷後整片崩落，鐵軌下方的土石支撐已完全消失，軌枕懸掛在半空中，部分柵欄也倒塌掉落。而嶺腳瀑布也被大水一時淹沒，等豪雨變小可能嶺腳瀑布就會再度出現。

▲▼ 平溪線鐵軌路基掏空 鐵軌懸空 。（圖／記者郭世賢翻攝）

嶺腳瀑布又稱「嶺下瀑布」，落差約11公尺，瀑幅寬約40公尺，與十分瀑布同為帽岩瀑布、簾幕型瀑布，是平溪規模僅次於十分瀑布的第二大瀑布。瀑布前方岩壁上有如洞窟般的凹陷，因此也稱為「嶺腳石窟瀑布」。

▲▼ 平溪線鐵軌路基掏空 鐵軌懸空 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲嶺腳瀑布被大水一時淹沒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

今台鐵員工巡查發現平溪線K9+820～920左側路基因下邊坡滑落30公尺深，鐵路路基流失約100公尺，所幸平溪線今日全天預警性停駛，未有列車行駛。

▲▼ 平溪線鐵軌路基掏空 鐵軌懸空 。（圖／記者郭世賢翻攝）

台鐵公司表示，今天上午9時平溪線K9+820～920左側路基因下邊坡滑落30公尺深，鐵路路基流失約100公尺，平溪線今全日預警性停駛，因目前現場雨勢仍大，邊坡持續小規模滑動，台鐵公司於今日下午2時已邀集專家學者現場勘查後續邊坡緊急加固工法，待天氣穩定後開始施作。

