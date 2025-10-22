快訊／犯淫罪一週兩度現身法院　NONO再因被控性侵猥褻2女出庭

▲陳宣裕今赴士林地院開庭，一旁律師替其撐傘。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）本月頻走法院！他16日才為7罪起訴案赴高院，該案一審僅判強制性交未遂罪成立、其餘6案無罪，檢方與NONO雙雙上訴；今（22）日又因遭控於按摩會館性侵、車內猥褻2名女子的案件，現身士林法院首開庭。短短一週內兩度以被告身分走進法院，吸引媒體守候。

今年8月5日士檢起訴指出，NONO於2011年至2013年間，曾前往北市中山區一家時尚生活會館，指定由被害人A3提供按摩服務。過程中，他突然起身露出生殖器，並憑藉身高與體型優勢，將女子壓制在美容椅上，強行性交得逞。

另於2011年12月，他因被害人A5在社群平台對節目影片按「讚」而搭上線，開車載女子外出後，突然伸舌強吻並徒手搓揉胸部，涉嫌強制猥褻得逞。

檢方指出，2名被害人直到2023年「#MeToo」運動爆發後，才鼓起勇氣站出來指控。本案最初由北檢偵辦，後移交士檢。士檢去年曾作出不起訴處分，被害人不服聲請再議，高檢署撤銷原處分並發回續查。

士檢在補強調查後，於8月5日偵結起訴，痛批NONO身為藝人不思自重、藉名氣結識被害人伸出狼爪，對被害人造成嚴重傷害，且犯後毫無悔意，請求法院從重量刑。

除上述案件外，NONO另涉7起性侵猥褻案，一審於今年5月僅認定強制性交未遂罪成立，判刑2年6月，其餘6罪因證據不足判無罪。該案檢方與NONO均提上訴，二審於10月16日開庭。

NONO今再度身穿深色西裝現身士院，場外媒體早早守候。他神情凝重、未對媒體提問作任何回應，快步步入法庭。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。