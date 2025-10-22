　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園萬聖城活動展開　交通管制接駁路線出爐

▲2025桃園萬聖城24日起在桃園藝文廣場、藝文綠園道盛大展開10天。（圖／桃園警分局提供、下同）

▲2025桃園萬聖城24日起在桃園藝文廣場、藝文綠園道盛大展開10天。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

2025桃園萬聖城24日起在桃園藝文廣場、藝文綠園道盛大展開10天，考量周邊停車位有限，預計將造成周邊交通極大負荷，桃園警方配合觀旅局活動規劃，於活動期間平日晚間17至21時、假日12至22時視交通情形分階段交通管制。

▲2025桃園萬聖城24日起在桃園藝文廣場、藝文綠園道盛大展開10天。（圖／桃園警分局提供、下同）

管制路段有藝文綠園道周邊同德五街、同德六街、新埔六街、藝文一街及藝文二街；另主辦單位於假日期間規劃每日10輛大客車來回接駁，預計每10至15分鐘就有一班接駁車，桃園警方將派遣員警於接駁路線執行交通疏導，確保接駁路線暢通順行。

▲桃園萬聖城活動交通資訊一次看，管制接駁路線出爐。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園萬聖城活動交通資訊一次看，管制接駁路線出爐。（圖／桃園警分局提供）

主辦單位規劃接駁路線如下：
1、新永和市場：規劃開放民眾將車輛停放於新永和市場，轉搭接駁車輛，接駁位置在新永和市場中央街一側，主要路線為經國路、春日路、大興西路、中正路。
2、桃園火車站（萬壽路出口）：搭火車來參與活動的民眾，可於火車站萬壽路出口處公車站牌搭乘接駁車輛前往活動地點。主要路線為：中正路、經國路、春日路、南平路。
3、藝文廣場：從活動場地離開的民眾，亦可從南平路側搭乘接駁車前往新永和市場、火車站。

桃園警察分局表示，依據往年執行經驗，活動會場周邊易造成壅塞，將動員警力、義交積極投入交通管制疏導作為，如遇壅塞也會透過警察廣播電臺提前呼籲用路人留意相關交通資訊，請用路人提早改道行駛並遵從員警等相關人員指揮引導，確保良好交通秩序及安全。

10/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

