▲「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局4日表示，「2025來慈湖、潮復刻」活動，10月4日至11月16日於慈湖園區正式登場，為因應慈湖活動及連假期間湧入大量人潮及車流，市府相關單位規劃交通疏導措施包括大眾運輸、建議替代道路，加強紓解人流及車流，以維護交通順暢及確保民眾安全。

活動期間可搭乘台灣好行及市區公車前往慈湖園區，回程建議搭乘公車5107、5106A、L701至桃園客運大溪總站，再轉乘市區公車前往桃園、中壢或其他行政區。

開車的民眾，活動期間(假日)可於「慈湖遊客中心停車場」及「北橫遊客中心停車場」免費停車，二處停車場亦規劃活動免費接駁車，接駁「北橫遊客中心」與「慈湖活動會場」，接駁時間為每日下午13：30至20：30，此外，活動期間為舒緩台七線交通，台七線(北橫遊客中心及慈湖間)省道兩側開放免費停車。

▲「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場，交通資訊一次看。（圖／觀旅局提供）

為舒緩台七線假日交通負擔，從復興區下山而未規劃前往慈湖的遊客，可改走石門水庫方向上國道三號，石門水庫大灣坪下午17：00後入園免收費，歡迎民眾多加利用。往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區，接國道3號三鶯交流道。

中秋連假3天下午3時至晚上6時視交通狀況，於介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口處，機動實施圓環單向管制，及封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道，以利疏導車流。神牛區（丁字路口）於早上8至晚上8時，全時段擺放交通錐實施圓環管制，以維車流順暢。