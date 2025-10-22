　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中爆非洲豬瘟　黃捷籲全民支持政府防疫措施：共同防堵假消息散布

▲▼民進黨立委黃捷獲頒世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

▲民進黨立委黃捷。（資料照／立委黃捷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台中市梧棲爆一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，農業部昨啟動緊急應變，撲殺195頭豬隻並啟動回溯調查，並於今（22日）一早宣布即起全國豬隻禁運禁宰5天。消息一出，全台高度關注。對此，民進黨立委黃捷表示，這不僅可能衝擊上千億豬農產業，更可能威脅台灣珍貴的飲食文化，「此刻全國人民的心情都一樣沉重」，盼全民支持政府防疫措施，並共同防堵錯假訊息的散布。

黃捷指出，台灣在防堵豬瘟的路上努力了20年，才在今年5月獲得世界動物衛生組織（WOAH）認證，成為亞洲唯一通過三大豬病非疫國的國家，這項成果得來不易。如今危機再現，最需要的是中央與地方攜手合作，全民團結一致，共同防堵疫情。

她也肯定農業部第一時間啟動應變機制，並表示高雄市政府也已同步行動，全面部署防疫措施。黃捷提醒，非洲豬瘟雖不會傳染人類，民眾無須過度恐慌，但防疫仍須謹慎以對。

最後，黃捷呼籲，「請全民支持政府的各項防疫措施，協助宣導正確資訊，並共同防堵錯假訊息的散布。唯有團結一心，才能守住防線，守護我們的滷肉飯！」

黃捷也指出農業部應變措施，第一，農業部於今日前往台中成立前進應變所，並由次長杜文珍進駐；第二，公告自今日12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長；第三，公告自今日起全面禁止使用廚餘；第四，進行全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。

黃捷說，第五，禁運禁宰前已運出之豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查；第六，啟動全國各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態；第七，進行產銷調節，穩定豬肉供應。

民進黨立委邱議瑩則說，最擔心的事情還是發生了，防堵非洲豬瘟疫情蔓延到台灣的工作守了那麼多年，終究還是破功了。今早得知台中傳出非洲豬瘟病例，看著農業部的記者會，她大大的嘆了一口氣，從蘇貞昌院長時期辛苦建立的防線，還是遭到了入侵。

「防範非洲豬瘟等同作戰，一刻都不能輕忽，從市府到民間，大家都要全體動員！」邱議瑩強調，現在對高雄最重要的事情，是市府全面動起來，對內盤點狀況，對外嚴格防堵病毒入侵，她呼籲市府立即整合跨局處資源，進行下列措施。第一，全市養豬場、飼料廠用最高規格管制人員與車輛進出，務必落實養豬場與車輛、人員消毒，以及管控運送路線。

邱議瑩進一步指出，第二，全市廚餘廠清查食材來源，尤其是嚴重疫區的中國等地，加強稽查，管控人員與車輛運送路線；第三，全市加強查緝違法屠宰行為以及是否違規餵食廚餘；第四，全市肉品市場、商圈、進口食品業者加強稽查是否有違規商品等情況；第五，港口、機場、旅運中心等人流物流頻繁關卡，加強查緝違規情事。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

