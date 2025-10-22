國民黨推「年改改回去」　綠籲藍白勿開倒車：掏空國庫還釀世代不公

▲民進黨召開「國民黨迷途知返 年改莫走回頭路」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院司法法制委員會國民黨召委翁曉玲20日排審國民黨團所提「反年改」法案，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。而相關法案恐造成退撫基金提前破產、現職公務員未來可能無退休金可領。民進黨今（22日）召開記者會表示，呼籲藍白停止年金改革修法，切勿開倒車，否則不但掏空國庫，還造成世代不公。

藍營提案反年改、停砍年金，據銓敘部所提書面報告資料指出，若修法停止退休所得替代率之逐年降低，未來公教人員因年改節省經費可挹注退撫基金金額將減少達2782億元，使教育人員退撫基金用罄年度提前至129年。

民進黨今由立委陳培瑜、發言人吳崢召開「國民黨迷途知返 年改莫走回頭路」記者會，吳崢表示，國民黨正企圖扼殺年金改革。在2016年蔡英文總統上任後，經過一番劇烈社會對話，民進黨完成年金改革重大艱鉅的任務。一旦國民黨凍結年金改革，對國家財政將造成沉重負擔，退撫基金未來破產，現職的軍公教人員可能都領不到退休金。

吳崢指出，過去馬英九、吳敦義、江宜樺再到關中，皆表達推動年改刻不容緩，但國民黨又想打臉過去的自己，企圖修法中止年改；一旦被得逞，依退撫基金第九次精算報告，未來五年國家將支出超過2300億元以上，使公教退休基金分別提前在2042年及2040年破產，如此引鴆止渴的法案，呼籲社會大眾千萬不能讓國民黨極其不理性的修法提案通過。

陳培瑜表示，蔡政府扛下世代正義的重擔，積極推動年金改革，目標是「領得久、領得多、大家都領得到」，即使改革中仍有很多勞工及現職的公、教職人員，都比退休人員領得退休金來的更少，現在停止年改難道沒有世代不公的問題？

陳培瑜痛批，藍白不要臉，持續召開相關記者會，要相關行政單位提出說法，但藍白正在開改革倒車，國民黨認為自己沒辦法回到中央執政，就這樣製造麻煩、掏空國庫破壞世代正義，也拜託國民黨、民眾黨委員，停止年金改革的修法程序，不要碾壓表決，不要出一張嘴，這不是丟給民進黨負責，而是讓2300萬人為他們的錯誤買單。