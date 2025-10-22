　
男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

▲▼坤達閃兵移送。（圖／記者陸運陞攝）

▲坤達應訊時認罪。（示意圖／記者陸運陞攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣男星再爆出閃兵醜聞，第三波名單中的Energy坤達已認罪，當年花了20至30萬偽造高血壓病歷取得免役。對此，醫師姜冠宇透露，要一個正常年輕人突然血壓衝到180mmHg以上，會經歷難以忍受的頭痛、視力模糊狀況，「腦血管和眼動脈可能都快要爆了！」

醫師姜冠宇在臉書粉專表示，藝人閃兵的背後，牽扯的不只是個人決定，而是一整個演藝產業結構問題，畢竟演藝生涯正值高峰，難以承受中斷，甚至比「兵變」更不可忍受。

話鋒一轉，姜冠宇認為，若非真有放水，單靠個人要達到免役條件幾乎不可能，畢竟役政署明文規定高血壓免役條件嚴苛，還需長期治療與醫學佐證。

按照役政署說明，免役條件中的「重度高血壓」定義為收縮壓180或舒張壓110毫米汞柱以上，單次測量達標並不足夠，若有疑義還得住院進行24小時血壓監測（ABPM）。若要判定免役，還得符合「治療滿半年且診斷確定」等條件，或出現合併器官病變。

姜冠宇指出，一個正值壯年的年輕人若血壓真飆破180mmHg，那是相當痛苦的狀態，「會有難以忍受的頭痛、視力模糊發生，因為那個腦血管和眼動脈可能都快要爆了。」姜冠宇直言，若真的是靠藥物，腦袋有什麼地方小小中了風都不知道，有人可能連個性發生改變，因為或許正巧受傷在思考中樞。

姜冠宇說，以扁平足來說，根本無法偽造證明或是裝出來的，很多人是真的各種身心狀況不適合操練，也提供了很多替代役的選項，或是真的直接走免役，但如果為了閃兵，刻意把身形吃成像婚禮蛋糕一樣，那個當然沒法操練；又或是故意弄成嚴重近視，把身體搞壞的行為，「這都不值得羨慕，因為很有可能回不來！」

最後姜冠宇感嘆，至於兵役該長該短、是否該男女皆兵，他沒有定論，只提醒一句「為了眼前這一關把自己從沒問題弄到有問題，倒楣一點是一輩子都回不來的喔。」

坤達應訊時坦言，確實在2005年因氣胸開刀，但當時年輕，身體狀況佳，術後恢復不錯；2010年時面臨兵役問題，擔心體檢合格需要入伍服役，因此透過一名友人介紹，找上閃兵集團主嫌陳志明，並付了約20萬至30萬元報酬，與其他閃兵藝人一樣取得高血壓「假病歷」免役。當檢警進一步追問確切支付金額、以及該名牽線友人身分時，坤達則與其他4人做出同樣回應，表示「時間太久，忘記了。」

稍早坤達初步偵訊後移送往新北檢，面對大批媒體時神情凝重、頻頻點頭，僅簡短表示「謝謝」，未對案情多做回應。

▼陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，21日遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

小杰全黑文：我深感悔意及歉意！

小杰全黑文：我深感悔意及歉意！

藝人閃兵案延燒不止，繼王大陸、陳零九等人之後，檢警於21日展開第三波搜索，再度拘提多名演藝圈人士，包括修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰（廖允杰）以及Energy成員坤達、書偉等人。小杰今（21日）一早透過Instagram發出全黑圖，並在貼文處向外界致歉。

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

腹瀉腰背酸竟已胰臟癌末期　醫示警：確診3年前常見「血糖飆高」

腹瀉腰背酸竟已胰臟癌末期　醫示警：確診3年前常見「血糖飆高」

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵　找神秘人牽線閃兵

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵　找神秘人牽線閃兵

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

