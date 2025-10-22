男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

▲坤達應訊時認罪。（示意圖／記者陸運陞攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣男星再爆出閃兵醜聞，第三波名單中的Energy坤達已認罪，當年花了20至30萬偽造高血壓病歷取得免役。對此，醫師姜冠宇透露，要一個正常年輕人突然血壓衝到180mmHg以上，會經歷難以忍受的頭痛、視力模糊狀況，「腦血管和眼動脈可能都快要爆了！」

醫師姜冠宇在臉書粉專表示，藝人閃兵的背後，牽扯的不只是個人決定，而是一整個演藝產業結構問題，畢竟演藝生涯正值高峰，難以承受中斷，甚至比「兵變」更不可忍受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，姜冠宇認為，若非真有放水，單靠個人要達到免役條件幾乎不可能，畢竟役政署明文規定高血壓免役條件嚴苛，還需長期治療與醫學佐證。

按照役政署說明，免役條件中的「重度高血壓」定義為收縮壓180或舒張壓110毫米汞柱以上，單次測量達標並不足夠，若有疑義還得住院進行24小時血壓監測（ABPM）。若要判定免役，還得符合「治療滿半年且診斷確定」等條件，或出現合併器官病變。

姜冠宇指出，一個正值壯年的年輕人若血壓真飆破180mmHg，那是相當痛苦的狀態，「會有難以忍受的頭痛、視力模糊發生，因為那個腦血管和眼動脈可能都快要爆了。」姜冠宇直言，若真的是靠藥物，腦袋有什麼地方小小中了風都不知道，有人可能連個性發生改變，因為或許正巧受傷在思考中樞。

姜冠宇說，以扁平足來說，根本無法偽造證明或是裝出來的，很多人是真的各種身心狀況不適合操練，也提供了很多替代役的選項，或是真的直接走免役，但如果為了閃兵，刻意把身形吃成像婚禮蛋糕一樣，那個當然沒法操練；又或是故意弄成嚴重近視，把身體搞壞的行為，「這都不值得羨慕，因為很有可能回不來！」

最後姜冠宇感嘆，至於兵役該長該短、是否該男女皆兵，他沒有定論，只提醒一句「為了眼前這一關把自己從沒問題弄到有問題，倒楣一點是一輩子都回不來的喔。」

坤達應訊時坦言，確實在2005年因氣胸開刀，但當時年輕，身體狀況佳，術後恢復不錯；2010年時面臨兵役問題，擔心體檢合格需要入伍服役，因此透過一名友人介紹，找上閃兵集團主嫌陳志明，並付了約20萬至30萬元報酬，與其他閃兵藝人一樣取得高血壓「假病歷」免役。當檢警進一步追問確切支付金額、以及該名牽線友人身分時，坤達則與其他4人做出同樣回應，表示「時間太久，忘記了。」

稍早坤達初步偵訊後移送往新北檢，面對大批媒體時神情凝重、頻頻點頭，僅簡短表示「謝謝」，未對案情多做回應。

▼陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，21日遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）