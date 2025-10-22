　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豬隻禁宰禁運即刻實施　農業部：已經在路上的不要載回去

▲▼台中梧棲爆發非洲豬瘟，事發養豬場豬隻已經撲殺清空。（圖／記者許權毅攝）

▲台中梧棲爆發非洲豬瘟，事發養豬場豬隻已經撲殺清空。（圖／記者許權毅攝）

記者許敏溶／台北報導

由於台中梧棲死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，農業部今（22日）召開中央災害應變中心會議。農業部指出，會中參與產業團體都支持政府禁運禁宰等防疫作為，並提醒今天已經載運出來豬隻勿再運回原處，至於禁止餵養豬隻廚餘部分，環境部願意協調各縣市政府環保單位收取，衍生費用則由農業部專案費用支應，而台中斃死豬將在台中焚化爐就地處理，其他縣市化製場維持正常運作。

農業部長陳駿季今天上午召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，今早已經撲殺該場剩餘195頭豬隻，並啟動七項防疫作為，包括從今天12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，同時禁止餵養豬隻廚餘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼農業部次長杜文珍說明非洲豬瘟。（圖／記者許敏溶攝）

▲杜文珍說明非洲豬瘟後續處理，包括禁止餵養豬隻的廚餘，將由各縣市環保局收取。（圖／記者許敏溶攝）

包括農業部、環境部與中華民國養豬協會等單位，今天也在農業部舉行中央災害應變中心會議。稍早農業部次長杜文珍接受媒體聯訪時指出，今天會議主要有四點情形，首先是向相關部會與養豬協會等團體，說明這次非洲豬瘟疫情，其次是採行措施中，包括禁運禁宰、禁止使用廚餘等，相關產業團體都表示願意支持。

不過，與會者也提出疑問，包括中午12時起禁運禁宰部分，但已在路上的載運豬隻，時間已經超過中午12時該如何處理。杜文珍表示，農業部立場是已經載運出來豬隻都進入屠宰場，不要再將豬隻載回去。而禁止餵養豬隻廚餘部分，則由環境部協調各縣市政府環保單位收取，衍生費用則由農業部專案費用支應。

杜文珍進一步指出，專門處理動物屍體的化製廠是非洲豬瘟的重要監測點，其他縣市擔心疫情擴散，所以台中斃死豬即起不送到其他縣市化製場處理，而是在台中焚化爐處理，環境部會跟台中市環保局、農業局協商，至於其他縣市化製場則維持正常運作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒？　製作單位發聲
快訊／豬瘟衝擊營養午餐！　縣府急改菜單
快訊／鄭麗文首波人事出爐　李乾龍回鍋接副主席、秘書長
一票人力挺坤達！不捨喊：會等他回來　留言2派戰翻
剛開園就虐兒！　兒遭師「胸口碎大石」母崩潰
快訊／非洲豬瘟入侵　賴清德發聲了
驚險畫面曝！台鐵平溪線「鐵軌懸空」路基流失
新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是怕傳染人！非洲豬瘟可怕在哪「9大QA」來了　懶人包一次看

豬隻禁宰禁運即刻實施　農業部：已經在路上的不要載回去

台中爆非洲豬瘟！雲林急成立預防小組　張麗善：早禁止廚餘養豬

一票人力挺坤達！不捨喊「現在的他有目共睹」：會等他回來

防堵豬瘟南下！台南宣布5大措施　黃偉哲：動用1000萬第二預備金

禁運宰5天釀豬源斷炊！彰化肉圓、爌肉飯恐爆休店潮... 老饕哀嚎

剛開園就虐兒！幼兒園被終止契約　兒遭師「胸口碎大石」母崩潰

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

不是怕傳染人！非洲豬瘟可怕在哪「9大QA」來了　懶人包一次看

豬隻禁宰禁運即刻實施　農業部：已經在路上的不要載回去

台中爆非洲豬瘟！雲林急成立預防小組　張麗善：早禁止廚餘養豬

一票人力挺坤達！不捨喊「現在的他有目共睹」：會等他回來

防堵豬瘟南下！台南宣布5大措施　黃偉哲：動用1000萬第二預備金

禁運宰5天釀豬源斷炊！彰化肉圓、爌肉飯恐爆休店潮... 老饕哀嚎

剛開園就虐兒！幼兒園被終止契約　兒遭師「胸口碎大石」母崩潰

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

查扣詐團的麥拉倫、特斯拉+黃金條塊　桃園分署11/4拍賣

董至成攜手長輩錄實境！連曬10小時中暑脫皮　自嘆不如曝秘辛

不是怕傳染人！非洲豬瘟可怕在哪「9大QA」來了　懶人包一次看

燕子口堰塞湖暫未擴大　太魯閣高山地區明起部分開放

「超辣真空戰袍」挨轟不雅！曾莞婷回擊酸民：裡面那件不叫內褲

苗栗騎士雨中倒路邊！路人喊他沒反應　報案發現已死亡多時

日首相高市早苗珍珠大到讓人一眼瞧見　戴58萬寶璣錶洩不凡品味

唐西奇43分準大三元難救湖人！勇士格林：詹皇不在一切都不一樣

豬隻禁宰禁運即刻實施　農業部：已經在路上的不要載回去

屏東啟動10大防疫措施　嚴防非洲豬瘟入侵

閃兵案再延燒！驚見修杰楷.陳柏霖 Energy書偉.棒棒堂小杰「雙手上銬」

生活熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

「炫富始祖」是她！　結局被打臉

6種女人易得乳癌！　醫示警了

即／台中驚爆非洲豬瘟　盧秀燕說話了

更多熱門

相關新聞

屏東啟動10大防疫　嚴防非洲豬瘟入侵

屏東啟動10大防疫　嚴防非洲豬瘟入侵

台中市通報發現疑似非洲豬瘟案例，屏東縣政府今（22）日召開緊急會議，全面配合農業部應變作為，縣長周春米並指示啟動10大措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理等，同時展開聯合稽查，全力防堵非洲豬瘟入侵。

台中爆非洲豬瘟！雲林縣府急成立預防小組

台中爆非洲豬瘟！雲林縣府急成立預防小組

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

關鍵字：

非洲豬瘟農業部養豬協會禁運禁宰杜文珍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

表面溫和實則非常固執三大星座！

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面