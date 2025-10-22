豬隻禁宰禁運即刻實施　農業部：已經在路上的不要載回去

▲台中梧棲爆發非洲豬瘟，事發養豬場豬隻已經撲殺清空。（圖／記者許權毅攝）

記者許敏溶／台北報導

由於台中梧棲死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，農業部今（22日）召開中央災害應變中心會議。農業部指出，會中參與產業團體都支持政府禁運禁宰等防疫作為，並提醒今天已經載運出來豬隻勿再運回原處，至於禁止餵養豬隻廚餘部分，環境部願意協調各縣市政府環保單位收取，衍生費用則由農業部專案費用支應，而台中斃死豬將在台中焚化爐就地處理，其他縣市化製場維持正常運作。

農業部長陳駿季今天上午召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，今早已經撲殺該場剩餘195頭豬隻，並啟動七項防疫作為，包括從今天12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，同時禁止餵養豬隻廚餘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜文珍說明非洲豬瘟後續處理，包括禁止餵養豬隻的廚餘，將由各縣市環保局收取。（圖／記者許敏溶攝）

包括農業部、環境部與中華民國養豬協會等單位，今天也在農業部舉行中央災害應變中心會議。稍早農業部次長杜文珍接受媒體聯訪時指出，今天會議主要有四點情形，首先是向相關部會與養豬協會等團體，說明這次非洲豬瘟疫情，其次是採行措施中，包括禁運禁宰、禁止使用廚餘等，相關產業團體都表示願意支持。

不過，與會者也提出疑問，包括中午12時起禁運禁宰部分，但已在路上的載運豬隻，時間已經超過中午12時該如何處理。杜文珍表示，農業部立場是已經載運出來豬隻都進入屠宰場，不要再將豬隻載回去。而禁止餵養豬隻廚餘部分，則由環境部協調各縣市政府環保單位收取，衍生費用則由農業部專案費用支應。

杜文珍進一步指出，專門處理動物屍體的化製廠是非洲豬瘟的重要監測點，其他縣市擔心疫情擴散，所以台中斃死豬即起不送到其他縣市化製場處理，而是在台中焚化爐處理，環境部會跟台中市環保局、農業局協商，至於其他縣市化製場則維持正常運作。