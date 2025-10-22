如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

▲汐止今早大塞車。（圖／翻攝新北市交通局）

記者陳俊宏／綜合報導

受到東北季風及低氣壓影響，北部豪大雨不斷，許多人上班上課也遇到嚴重塞車。不少汐止人哀號，今天宛如颱風天，一早出門就塞爆。

許多網友在新北市長侯友宜的臉書底下留言，「汐止真的風雨大到一片哀嚎」、「汐止風雨超大，一出門就塞爆」、「要不要看一下汐止風雨有多大」、「汐止風強雨大跟颱風一樣，塞車塞爆，還不放假會不會太誇張？」

▲▼汐止今早大塞車。（圖／翻攝新北市交通局）



中央氣象署說，今天受東北季風及位於台灣東方海面的低氣壓影響，桃園以北及宜蘭整天都有陣雨或雷雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其基隆北海岸、雙北山區、宜蘭應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生，請留意強降雨及伴隨的雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況、注意安全。

氣象署表示，竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中竹苗、花蓮地區有局部大雨發生的機率，花蓮降雨的區域會比周二來得多，至於中南部平地為多雲的天氣；北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至24度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。