前興櫃股董座洩漏併購消息　2同窗心動進場慘了

▲彥陽科技負責人吳銘雄透露公司將被收購的訊息，親友得知後進場交易涉內線交易罪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

已停止公開發行的前興櫃股彥陽科技負責人吳銘雄，涉嫌將公司要被收購的消息，洩漏給大學、高中同窗，同窗分別轉告給妻子、兒子，提前進場買股，等溢價收購消息曝光後出脫，共獲利約40萬元，台北地檢署22日將吳銘雄的同窗親友等4人依違反《證券交易法》提起公訴，至於吳銘雄查無共犯內線交易的事證。

彥陽科技(原股票代號3429)是零組件供應商，2020年營收超過新台幣3億元，2021年2月間，通路商全達國際(8068)公告，將以每股12元公開收購彥陽普通股，溢價超過24%，不過最後收購破局，由另家IC通路商益登科技(3048)換股併購，彥陽終止櫃檯買賣，成為益登百分之百持股的子公司。

檢調獲報，在彥陽首傳被收購消息前，已經簽署保密承諾書的吳銘雄就曾在酒席間，把內線訊息透露給大學同學、酩陽實業董事長任俊，以及高中同學李謙誠，之後任俊告訴妻子分別進場買賣股票，各獲利4萬4904元、18萬3400元，李謙誠也和兒子靠這條內線消息獲利8萬2000元、9萬1620元。

檢察官在2024年底指揮調查局展開搜索約談，查無吳銘雄共犯內線交易罪嫌，認為吳銘雄應是單純與同窗分享公司經營，至於任俊、李謙誠等實際交易股票的4名被告，則坦承利用內線消息獲利，並繳回犯罪所得，獲得檢察官請求法院給予減輕其刑。