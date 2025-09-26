　
社會 社會焦點 保障人權

生技之神林榮錦求解禁失敗　晟德生技榮譽總裁赴日本訪問落空

▲▼晟德大藥廠內線交易案，前董事長林榮錦。（圖／記者劉昌松攝）

▲晟德集團榮譽總裁林榮錦，聲請解除限制出境遭駁回確定。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

晟德集團榮譽總裁林榮錦遭前東家、生技廠東洋控告背信案，一審重判有期徒刑10年。二審一度改判無罪，但又遭撤銷發回，目前更一審審理中。林榮錦日前向高等法院聲請解除限制出境，希望能到日本與其他藥廠洽談合作案，但遭高等法院駁回。林榮錦抗告，但最高法院審理後，駁回抗告確定。

林榮錦在1994年與北醫同學蕭英鈞等人，一起入主東洋製藥，將當時瀕臨倒閉的東洋救活，後來公司還製造小護士「曼秀雷敦」藥膏，股價一路衝高，進入上櫃公司，而林榮錦更被外界封為「台灣生技之父」、「生技之神」。

但他2014年無預警離開東洋製藥，之後另起爐灶，擔任「晟德集團」董事長。東洋公司後續查出林榮錦疑似涉及非常規交易，將公司內許多專利未經授權就轉賣，造成公司鉅額虧損，因此提告。檢方提起公訴後，一審台北地院審理後，2017年間重判有期徒刑10年。但案件上訴二審後，高等法院又逆轉改判無罪；無罪判決經檢方上訴第三審，最高法院又撤銷、發回高等法院，目前全案仍由高等法院更一審審理中。

由於林榮錦日前又爆發內線交易案件，遭檢方偵辦，高等法院認為有必要對林榮錦強制處分，以確保其配合審判程序進行，從而於今年4月間裁定，對林榮錦限制出境、限制出海8個月。

林榮錦日前向高院聲請暫時解除限制出境，主要理由是因他身為晟德集團榮譽總裁，旗下的永昕生醫公司大股東、日本知名藥廠JCR Pharmaceuticals（JCR公司）因今年適逢50周年慶，該公司高齡92歲的創辦人邀請林榮錦能到日本參加慶典，並介紹公司接棒的經營團隊。此外，他還接獲日本另有3家藥廠，想要與晟德、永昕等公司商談合作計畫。所以他希望能在9月27到29日，共3天的時間親赴日本神戶，與上述公司商談相關計畫。

但高等法院審理後，認為林榮錦先前在本案中曾遭重判10年，仍是涉犯本刑5年以上重罪、犯罪嫌疑重大的身分。此外，高院認為林榮錦僅是晟德集團的「榮譽總裁」，並非晟德公司與永昕公司的董事長，對外並無代表該等公司之權利，沒有必要前去日本洽談相關合作案。最後高等法院駁回林榮錦的聲請。他再抗告到最高法院，最高法院審理後，26日駁回林榮錦的抗告確定。

林榮錦晟德限制出境最高法院

