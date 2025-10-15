　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

合世賣子公司涉內線交易　董事長獲利僅數萬未入袋...20萬交保

▲▼新北地方檢察署外觀。新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

上櫃公司合世（1781）於2020年出售大陸子公司，但發布重大訊息前，合世股票出現多筆異常買單，新北地檢署獲報偵辦，查出楊姓董事長、李姓女副總等人搶先買股卡位牟利，涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，昨（14日）約談楊、李等11名被告漏夜複訊，諭知楊男交保20萬元，李女交保4萬元，其餘請回。

合世從事醫材製造，包括血壓計、血糖儀、耳溫槍等消費性電子醫療產品，也為國際大廠代工，成立至今將近30年，登記資本額5億元，址設新北市中和區，今年（2025年）以來股價在12元多到15元左右盤桓。

檢調獲報指出，合世公司於2020年3月27日在股市公開資訊觀測站發布重訊，公告董事會決議處分大陸子公司合世醫療電子（蘇州）100%股權，但重訊公布前，合世股票出現異常買單，疑有公司高層涉及內線交易、企圖趁利多曝光前卡位、以便逢高出脫獲利。

新北地檢署檢察官林佳慧指揮調查局新北市調查處蒐證，發現涉案人眾多，昨約談合世楊姓董事長、財務處副總李女共11名被告外加1位證人，並至合世調取相關資料，但未執行搜索。

合世昨下午2點多發布重訊，證實公司被檢調單位調查，會全力配合檢調，公司營運正常，財務業務無重大影響。

檢方查出，楊男等人本案買股時機，均在出售子公司的重訊明確後至公布前的禁止交易期間，且利用本身業務執掌預先得知內線消息、各自買股，楊姓董事長今年6月剛在董事會改選中續任，他本案買入的股票尚未賣出，擬制獲利僅數萬元，檢方訊後交保20萬元。

李姓女副總期間已賣股獲利數十萬元，在同案被告中金額最高，因配合調查，檢方複訊後交保4萬元，楊男的弟弟擔任合世董事也涉及本案，訊後交保3萬元，其餘被告與證人漏夜訊問後請回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虐打未滿月兒「跑去打電動」致死　台中狠爸遭重判10年

疑輔助駕駛釀禍！國道楊梅休息站轎車狠撞3車　2人受傷

北市府菜鳥到職2周躲女廁偷拍！被害人拒和解求重判　最終結果曝

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

吸毒欠債小孩變沙包！爆打2歲和9月女釀腦傷　無良夫妻抓去關了

入獄服刑了！通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

快訊／竹北1歲半女童幼兒園內生態池溺斃！　竹檢出手了

高雄恐怖吊車路邊鬼切！男騎士慘撞斷腿　機車解體零件噴出

「勾惡律師」栽了！精品包藏21萬克毒品　士檢抄剿3億槍毒走私　

兩度涉詐又當車手　清潔工幫騙30萬下場要關2年3個月

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

虐打未滿月兒「跑去打電動」致死　台中狠爸遭重判10年

疑輔助駕駛釀禍！國道楊梅休息站轎車狠撞3車　2人受傷

北市府菜鳥到職2周躲女廁偷拍！被害人拒和解求重判　最終結果曝

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

吸毒欠債小孩變沙包！爆打2歲和9月女釀腦傷　無良夫妻抓去關了

入獄服刑了！通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

快訊／竹北1歲半女童幼兒園內生態池溺斃！　竹檢出手了

高雄恐怖吊車路邊鬼切！男騎士慘撞斷腿　機車解體零件噴出

「勾惡律師」栽了！精品包藏21萬克毒品　士檢抄剿3億槍毒走私　

兩度涉詐又當車手　清潔工幫騙30萬下場要關2年3個月

虐打未滿月兒「跑去打電動」致死　台中狠爸遭重判10年

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋利多齊發　淡水房市即將引爆？

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

北市20多歲女倒垃圾險被當街性侵

竹北女童幼兒園溺斃　現場畫面曝

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

新婚妻出軌小王「互傳裸照」被抓

更多熱門

相關新聞

富邦金前9月獲利逾900億元　EPS 6.38元

富邦金前9月獲利逾900億元　EPS 6.38元

富邦金（2881）公布9月自結稅後淨利174.4億元，累計前9月稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.38元，子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險單9月獲利均創下歷年同期新高；台北富邦銀行累計前9月獲利亦為歷年同期新高。

三地總裁交保翻盤遭羈押　理由曝光

三地總裁交保翻盤遭羈押　理由曝光

永豐金與京城銀完婚！　老董細數「同年生、同號碼」2大巧合

永豐金與京城銀完婚！　老董細數「同年生、同號碼」2大巧合

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

生技之神林榮錦求解禁失敗　赴日本訪問落空

生技之神林榮錦求解禁失敗　赴日本訪問落空

關鍵字：

證交法內線交易醫材子公司上櫃

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面