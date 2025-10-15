合世賣子公司涉內線交易　董事長獲利僅數萬未入袋...20萬交保

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

上櫃公司合世（1781）於2020年出售大陸子公司，但發布重大訊息前，合世股票出現多筆異常買單，新北地檢署獲報偵辦，查出楊姓董事長、李姓女副總等人搶先買股卡位牟利，涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，昨（14日）約談楊、李等11名被告漏夜複訊，諭知楊男交保20萬元，李女交保4萬元，其餘請回。

合世從事醫材製造，包括血壓計、血糖儀、耳溫槍等消費性電子醫療產品，也為國際大廠代工，成立至今將近30年，登記資本額5億元，址設新北市中和區，今年（2025年）以來股價在12元多到15元左右盤桓。

檢調獲報指出，合世公司於2020年3月27日在股市公開資訊觀測站發布重訊，公告董事會決議處分大陸子公司合世醫療電子（蘇州）100%股權，但重訊公布前，合世股票出現異常買單，疑有公司高層涉及內線交易、企圖趁利多曝光前卡位、以便逢高出脫獲利。

新北地檢署檢察官林佳慧指揮調查局新北市調查處蒐證，發現涉案人眾多，昨約談合世楊姓董事長、財務處副總李女共11名被告外加1位證人，並至合世調取相關資料，但未執行搜索。

合世昨下午2點多發布重訊，證實公司被檢調單位調查，會全力配合檢調，公司營運正常，財務業務無重大影響。

檢方查出，楊男等人本案買股時機，均在出售子公司的重訊明確後至公布前的禁止交易期間，且利用本身業務執掌預先得知內線消息、各自買股，楊姓董事長今年6月剛在董事會改選中續任，他本案買入的股票尚未賣出，擬制獲利僅數萬元，檢方訊後交保20萬元。

李姓女副總期間已賣股獲利數十萬元，在同案被告中金額最高，因配合調查，檢方複訊後交保4萬元，楊男的弟弟擔任合世董事也涉及本案，訊後交保3萬元，其餘被告與證人漏夜訊問後請回。