快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月

▲台灣東洋藥品公司在疫情期間洽談代理BNT疫苗前總座施俊良，涉內線交易、掏空公司等罪遭起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣東洋藥品公司於2020年洽談 BNT疫苗期間爆發內線交易風暴，前總經理施俊良等14人被控於2次重大訊息發布前後，在禁止交易期間以本人或親友帳戶買賣股票、權證，獲利413萬餘元；另施被查出透過不實發票、假佣金契約及藥品交易迂迴操作，掏空公司並逃漏稅，涉案金額高達3.3億元，全案經1年多審理，士院今（30）日宣判，東洋前總座施俊良共犯內線交易等罪處有期徒刑2年8月，57萬沒收。

今判決，施俊良在東洋與BNT疫苗合作談判關鍵時期，掌握內部重大資訊後，涉透過本人或他人帳戶進行股票交易，違反《證券交易法》第171條第1項第1款內線交易罪，認其行為損及市場公平，量處徒刑2年8月，並沒收其不法所得57萬元。

至於其他被告，呂子煒因2起內線交易共判2年，獲緩刑3年，須支付公庫50萬元，並沒收58萬5,890元；屈志源則被判3年10月徒刑，犯罪所得180萬4,100元已繳132萬9,219元，其餘部分須追徵；謝朝中遭判4年2月徒刑，犯罪所得65萬4,300元追徵沒收。另林盈秀、許志遠、伍函辰、吳士中、吳德合、呂錦鋒分別被判1年6月到1年8月不等刑期，均獲緩刑，並須向公庫支付金額及沒收不法所得；至於徐雅柔、郭聰進，因證據不足，獲判無罪。

起訴指出，東洋在2020年10月3日向 BNT 及上海復星索取授權書，並於同月12日對外公告取得有條件授權，消息刺激股價連2日漲停。隨後因採購數量與價格談不攏，東洋於11月3日宣布終止合作，翌日股價跌停。檢方認定，這2次屬重大消息，禁止交易期間分別為10月3日至13日與10月23日至11月4日。

然而，施俊良等人身為專案主要負責人，卻利用內線訊息，在禁止交易期間以本人或指示親友帳戶買賣東洋股票、權證，藉此獲利與避險，合計413萬餘元。

檢方另查出，東洋與醫院間長期存在藥品「回捐」潛規則，施俊良為規避公司捐贈責任，安排將抗癌藥轉售給其實際掌控的環磊公司，再轉手醫院並以環磊名義回捐。施俊良也透過不實發票、虛列研究助理費用、假佣金契約等方式，將私人花費報銷為公司費用，藉機侵占資金並逃漏稅。

檢方認定，施俊良自2015年至2021年間，與胞姊、友人等人進行虛偽交易，套取公司款項，甚至協助親友節稅，累計不法所得達3.3億元。

檢方依《證券交易法》內線交易、特別背信、《刑法》背信、《稅捐稽徵法》逃漏稅及幫助逃漏稅、《商業會計法》登載不實憑證等罪，對施俊良等14人提起公訴；至於130名協助逃漏稅的醫界及相關人士，因全數認罪，諭知繳交處分金合計5821萬餘元，予緩起訴。