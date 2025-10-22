　
大陸 大陸焦點 特派現場

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

浙江杭州此前出現一起以「免費吃火鍋」做為號召，專門吸引老年人投資「養牛基地」的詐騙案件，竟有600多名老人上當，受騙金額超過新台幣1.8億元。（圖／翻攝央視網「今日說法」）

▲浙江杭州此前出現一起以「免費吃火鍋」做為號召，專門吸引老年人投資「養牛基地」的詐騙案件，竟有600多名老人上當，受騙金額超過新台幣1.8億元。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中國詐騙集團猖獗，使用的名目更是千奇百怪。浙江杭州此前出現一起以「免費吃火鍋」做為號召，專門吸引老年人投資「養牛基地」的詐騙案件，竟有600多名老人上當，受騙金額超過4200萬人民幣（約1.8億元新台幣）。

中國央視節目《今日說法》近日報導，杭州警方2023年5月曾破獲一起專門針對高齡人的詐騙案件。詐團打出「老年人免費吃火鍋」的口號，吸引高齡客戶上門，再請他們吃完免費火鍋後，讓詐團人員以「投資項目」為由與老年人攀談。

在詐團成員口中，這間火鍋店提供的牛肉，來自於該公司自行建立的「養牛基地」。如果客戶以最低1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣）的額度投資認養基地裡的牛隻，就能收到年收益率高達50%的驚人分紅。

在詐團成員的舌燦蓮花下，不少老爺爺老奶奶心動後嘗試性投入資金，也能在下個月拿到約定的分紅，公司推出了「投資10萬免費遊內蒙古基地」的活動，於是興沖沖的加大投資。誰知該火鍋店幾個月後就人去樓空，這時眾多爺爺奶奶們才知道自己已經受騙上當。

在受害人串聯報警後，浙江警方循線追查發現所謂「養牛基地」純屬虛構，詐團瑾是採用「龐氏騙局」的原理，將後續加入投資的受害者投訴資金，作為分紅發送給早期的投資人，以此吸引更多人加入投資，最終在6個月內非法集資超過人民幣4200萬元，受害者逾600人。

2024年8月5日，杭州法院對此案作出判決，詐團首腦王某因集資詐騙罪，被判處有期徒刑7年6個月，除了退還所有不法所得外，並處罰金50萬人民幣（約新台幣215萬元）。

每日新聞精選

10/21 全台詐欺最新數據

