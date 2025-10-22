　
地方 地方焦點

桃園燒千萬辦活動未創造產值？　市議員謝美英籲取經高雄

▲桃園燒千萬辦活動未創造產值？市議員謝美英籲學高雄。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期會21日進行觀旅局工作報告，市議員謝美英質詢指出，桃園首屆珍珠海岸音樂節邀來2大NBA球星，引發熱潮，下個月還有台日韓大賽，也是未演先轟動。然據了解，2體育活動就燒了超過2000萬元，整體活動經費對比高雄市府在世運主場館祭出免場租誘因，桃園花的錢沒有比較少！

謝美英說，高市府在世運主場館1年雖要4000萬元維護費，但帶來逾百萬觀光人潮、創造約45億元產值；桃園花同樣的錢，但沒有創造出一半產值，像這次BLACKPINK，高雄用整座粉紅城市迎接粉絲，帶動滲透式經濟，為了炒熱氣氛，甚至一堆政治人物事前就把頭像改成粉紅頭髮引發風潮，成員更在舞台上大啖50嵐、鳳梨酥、鹽酥雞，讓城市行銷又到了另一個境界。

高雄紮紮實實創造了演唱會經濟，相較之下，桃園同樣花了大錢，但創造的產值完全不能比擬，謝美英要求觀旅局應該再仔細掐指精算，提早完整規畫，讓桃園人的納稅錢花在刀口上。

另外，距離跨年只剩2個月，謝美英提醒，有去年跨年晚會嚴重卡關的前車之鑒，今年活動早早拍板，但相關規畫細節、卡司陣容、亮點還沒出爐，倒是詐騙集團先來了。

謝美英說， Threads上出現貼文，內容為「桃園跨年晚會誠徵現場協助人員，一起迎接2026的第一刻。」更聲稱有近距離接觸藝人的機會，要民眾填表單應徵，市府及觀旅局應該為民把關，提前因應，不要跨年活動還沒登場，就淪為詐騙幫兇。

今年跨年以雙主場方式在桃園棒球場和亞矽創基地舉行，謝美英認為，今年台灣燈會也是雙主場，但當時大量人潮湧入一度癱瘓交通，她呼籲市府務必跨局處在交通維護、觀眾安全與周邊住戶安寧上完善配套，不要苦了在地居民。

關鍵字：

桃園觀旅局珍珠海岸音樂節謝美英學高雄

