桃園將有3顆巨蛋　市議員批定位及區隔不明顯

▲市議員謝美英針對桃園三顆巨蛋定位及區隔提出質詢。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英23日於市議會臨時會市府專案報告指出，桃園將有三顆巨蛋，分別是「桃園巨蛋」、「體育園區巨蛋」、「航空城巨蛋」，桃園市接連孵蛋，那一個是真正的桃園巨蛋？三顆蛋的定位及區隔並不明顯，孵蛋之前，應該把未來想像先納入實際狀況，尤其周邊交通動線規劃，牽動孵蛋成敗。

謝美英說，目前座落於桃園市議會週邊的桃園巨蛋，啟用超過30年，市府投入3.4億進行整修，預計明年中完工，可容納12,000 人；今年初市府宣布，桃園第二座巨蛋選址於中壢體育園區，目前已完成區段徵收，預計明年下半年完工驗收，將可容納2至3萬人。

另外，第三顆蛋位於桃園航空城，將興建巨蛋多功能運動場館，並由職籃「桃園台啤永豐雲豹」承租，計畫可容納近萬人的規模。依目前規畫的三座巨蛋規模，大小相差不大，中壢體育園區打造的是中蛋，相對規模較大，但周邊道路15到30米不一，還沒有任何活動的現況，環中東路就經常動彈不得，未來有大型活動時，很難想像車流如何疏散，不得不讓人捏把汗！

謝美英強調，既然要打造大型場館，期望帶動桃園演唱會經濟，就不能且戰且走，環中東路、中山東路、龍岡路目前都有瓶頸路段，巨蛋完工招商前，市府需先將相關道路、交通完整配套，不能光等捷運通車。因此，要求市府參考台北、高雄，尤以台北大巨蛋舉辦演唱會時多達5萬多席，但活動結束時，人潮、車潮疏散順暢，這才能真正帶來利多。