地方 地方焦點

桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場　健走與美食享受開心健康

▲桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場

▲桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局主辦的秋季限定活動「2025大龍門鱻漫遊嘉年華」，18日於石門大草坪登場，為期兩天，首日吸引4,000名民眾熱情參加。副市長王明鉅表示，鱻漫遊的「鱻」代表在地美食活魚、「漫」象徵動漫療癒IP「姆明一族（MOOMIN）」、「遊」是活動規劃3條舒適的健走路線，要讓參加的大小朋友走出開心健康。

觀旅局指出，「2025大龍門鱻漫遊嘉年華」首度攜手北歐超人氣IP「姆明一族」，現場不僅設置高達4公尺的姆明大型氣偶，還打造五大角色主題打卡點，吸引許多親子家庭駐足合影。特別推出限量聯名紀念品「姆明漁夫帽」，參與者依路線配戴五款不同顏色帽子出發，沿途形成繽紛的健行畫面，成為大龍門最亮眼的秋日風景。

▲桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場

▲▼鳴槍後，大家開心健走趣！（圖／觀旅局提供）

▲桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場

活動規劃三條結合「樟之細路」經典風景的健行路線，有大小朋友走的很輕鬆的1.3公里、還有2.7公里及7公里的健走路線可以選擇。來自新竹、台中參加活動的民眾表示，從石管局的大草坪出發，沿著古道、大圳，感受到沿途美麗風景，中午還可就近在龍潭、石門地區享受美味活魚，用過餐後再參加抽大獎活動，收穫滿滿的假日遊。

▲桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場

▲古道健走（圖／觀旅局提供）

除可愛IP應援外，活動最大亮點之一是與在地業者聯手推出的「大龍門秋食三寶活魚鍋物」，將石門活魚、大溪豆腐、龍潭三坑茭白筍三大秋食特色結合成季節限定鍋物，展現桃園好山好水孕育的鮮味。

▲桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場

▲那年，我們一起參加「大龍門鱻漫遊嘉年華」。（圖／觀旅局提供）

觀旅局指出，參與店家包括石園活魚餐廳、心蘭活魚餐廳、十一份土雞活魚餐廳、金園活魚餐廳、祥和園活魚餐廳、王朝活魚餐廳、賓帥活魚餐廳、六福亭活魚川菜餐廳、綠野鄉村湘菜館、金蘭活魚餐廳等十家業者，各自推出拿手風味，讓遊客能以不同方式品嚐「大龍門秋食三寶活魚鍋物」，體驗最道地的秋季饗宴。

