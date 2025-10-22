為何日本人「三餐也吃白飯」卻不會患糖尿病　醫點出2大原因

▲為何日本人三餐也吃白飯「卻不會患糖尿病」，醫點出2大原因。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

糖尿病是常見的慢性病之一，截至2024年底，全國罹患糖尿病的人數已超過250萬，糖尿病更是國人的十大死因之一，有網友就好奇，日本人三餐吃白米飯，為何不會罹患糖尿病。對此，知名網紅醫師蒼藍鴿（本名吳其穎）表示，事實上，日本人罹患糖尿病的比例屬於全球中間偏低，「不會得糖尿病」的說法過於誇大，且糖尿病致病關鍵並非白飯等碳水化合物，而是攝取熱量過多所致。

蒼藍鴿21日在Threads表示，許多人疑惑，明明日本人三餐也吃白飯，為什麼不會罹患糖尿病，而且「日本人不會罹患糖尿病」的說法其實過於誇大，日本近代受飲食西化影響，糖尿病盛行率逐漸增加，放眼全世界是「中等偏低」的程度，並非完全沒有。

蒼藍鴿也說明日本跟台灣的差異，首先，日本人雖然也三餐吃白飯，但並非食用滷肉飯、炒飯、豬油拌飯等高油脂料理，第二點則是日本人習慣大量走路通勤，血糖更穩且肌肉功能佳。

他也補充，罹患二型糖尿病的主要原因並非吃太多碳水化合物，而是熱量過剩導致腹部脂肪堆積、腰圍變粗，而過多的熱量一般來自於糖分或油脂，油脂又經常跟碳水主食混在一起，如炒飯、滷肉飯，才導致碳水被汙名化。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「我去很多有日本人的地方，年紀大的長輩也不少很胖，但真的沒有台灣人胖的這麼誇張」、「台灣連去巷口的超商都要騎機車了，沒人行道的建設，就無法鼓勵多走路」、「根本問題還是手搖飲，試問哪個國家手搖飲店這麼誇張的」、「我親友三餐吃白飯，沒有外食也不吃零食及生冷水果，反而瘦很多」。