　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為何日本人「三餐也吃白飯」卻不會患糖尿病　醫點出2大原因

▲沒吃完的白飯，該放冷凍還是冷藏保存？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲為何日本人三餐也吃白飯「卻不會患糖尿病」，醫點出2大原因。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

糖尿病是常見的慢性病之一，截至2024年底，全國罹患糖尿病的人數已超過250萬，糖尿病更是國人的十大死因之一，有網友就好奇，日本人三餐吃白米飯，為何不會罹患糖尿病。對此，知名網紅醫師蒼藍鴿（本名吳其穎）表示，事實上，日本人罹患糖尿病的比例屬於全球中間偏低，「不會得糖尿病」的說法過於誇大，且糖尿病致病關鍵並非白飯等碳水化合物，而是攝取熱量過多所致。

蒼藍鴿21日在Threads表示，許多人疑惑，明明日本人三餐也吃白飯，為什麼不會罹患糖尿病，而且「日本人不會罹患糖尿病」的說法其實過於誇大，日本近代受飲食西化影響，糖尿病盛行率逐漸增加，放眼全世界是「中等偏低」的程度，並非完全沒有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蒼藍鴿也說明日本跟台灣的差異，首先，日本人雖然也三餐吃白飯，但並非食用滷肉飯、炒飯、豬油拌飯等高油脂料理，第二點則是日本人習慣大量走路通勤，血糖更穩且肌肉功能佳。

他也補充，罹患二型糖尿病的主要原因並非吃太多碳水化合物，而是熱量過剩導致腹部脂肪堆積、腰圍變粗，而過多的熱量一般來自於糖分或油脂，油脂又經常跟碳水主食混在一起，如炒飯、滷肉飯，才導致碳水被汙名化。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「我去很多有日本人的地方，年紀大的長輩也不少很胖，但真的沒有台灣人胖的這麼誇張」、「台灣連去巷口的超商都要騎機車了，沒人行道的建設，就無法鼓勵多走路」、「根本問題還是手搖飲，試問哪個國家手搖飲店這麼誇張的」、「我親友三餐吃白飯，沒有外食也不吃零食及生冷水果，反而瘦很多」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市緊急疏散住戶
宜蘭深夜擴大停班停課！　再增2里
左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的眼睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為何日本人「三餐也吃白飯」卻不會患糖尿病　醫點出2大原因

雪山豪雨沖到「上游變色」　翡翠水庫急進場：不影響大台北水質

東北風很強！3地區「紫紅一片」豪雨再2天　台灣旁現輸水怪

6種女人易得乳癌！　醫示警了：往往無聲無息

48年老店公告熄燈！　內湖人哭了「從小到大的回憶」

快訊／馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　泥水淹過下游橋便道

上下夾攻台灣「紫爆雨」狂吹11級強風　2天轟台北近千毫米

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」　移民署回應了

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

為何日本人「三餐也吃白飯」卻不會患糖尿病　醫點出2大原因

雪山豪雨沖到「上游變色」　翡翠水庫急進場：不影響大台北水質

東北風很強！3地區「紫紅一片」豪雨再2天　台灣旁現輸水怪

6種女人易得乳癌！　醫示警了：往往無聲無息

48年老店公告熄燈！　內湖人哭了「從小到大的回憶」

快訊／馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　泥水淹過下游橋便道

上下夾攻台灣「紫爆雨」狂吹11級強風　2天轟台北近千毫米

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」　移民署回應了

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

為何日本人「三餐也吃白飯」卻不會患糖尿病　醫點出2大原因

雪山豪雨沖到「上游變色」　翡翠水庫急進場：不影響大台北水質

她搭新台馬輪「鞋子被噴精液」！軍人坦承：我射的　東引指揮部證實

東北風很強！3地區「紫紅一片」豪雨再2天　台灣旁現輸水怪

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠、柬埔寨倒數　過來人揭關鍵

美國海陸250周年放《絕地戰兵2》主題曲　連長上台：覺得眼熟嗎？

6種女人易得乳癌！　醫示警了：往往無聲無息

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看

48年老店公告熄燈！　內湖人哭了「從小到大的回憶」

國際火線／進擊的鼓手：重金屬女首相高市早苗的挑戰

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

生活熱門新聞

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

北市明正常上班課　咕嚕網友進攻蔣萬安昨日貼文

上下夾攻台灣　紫爆雨+11級強風

48年老麵店公告熄燈！內湖人哭了

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役內幕

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

台南南紡旁1夜市倒了！11／2結束營業

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

8男星「超狂軍旅背景」　王傑、戴立忍是海龍蛙兵出身

6種女人易得乳癌！　醫示警了

更多熱門

相關新聞

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情進入第6天，災區持續靠各方力量支援，不少志工組成投入救災。然而，稍早卻傳出「樺加沙風災愛心義煮團」車隊，運送製作便當所需的白飯，遭警方攔下不放行，恐影響今晚上萬份便當的供應，「請求相關單位保障救災物資暢通。」事後，有志工回報，白飯已經順利抵達災區了。

台中牛肉麵店白飯煮到焦黑冒大煙

台中牛肉麵店白飯煮到焦黑冒大煙

減重別戒米飯！營養師曝白飯對健康有益

減重別戒米飯！營養師曝白飯對健康有益

白飯不罪惡！　醫：吃對時間順序維持健康關鍵

白飯不罪惡！　醫：吃對時間順序維持健康關鍵

婆婆飯放86小時照吃！婦怒轟離譜

婆婆飯放86小時照吃！婦怒轟離譜

關鍵字：

白飯

讀者迴響

熱門新聞

安心亞親揭和阿Ken真實關係

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

即／美股三大指數震盪　黃金重挫5%創4年最大跌幅

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

《英雄聯盟》傳奇中路實況遭盜

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

快訊／修杰楷道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面