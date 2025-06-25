婆婆飯保溫86小時　變黃變味堅持能吃　婦怒轟狗改不了吃屎



▲婆婆總會將白米飯放在電鍋長時間保溫，讓媳婦火大。（示意圖，與事件無關／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名人妻表示，婆婆最近竟將白飯在電鍋中保溫長達86小時，儘管飯早已變黃、變硬、變味，對方仍堅持可食用，而她身為媳婦，覺得此舉根本是在浪費電和食物，結果丈夫見狀卻也毫無作為，讓她氣得直呼，「狗改不了吃屎就好了！吃什麼白米飯！」

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發出一張照片，畫面顯示電鍋已開啟保溫模式達86小時。她對此解釋，自己於6月23日早上7時許拍下該口電鍋，電鍋中的內容物是婆婆同月19日煮的剩飯，代表白米飯已在電鍋內保溫3天半，可能有變質風險，對方卻將白米飯變黃、變硬的狀況歸咎於電鍋品質不佳。

對此，原PO丈夫得知此事後，只花上萬元購買知名品牌的電鍋送媽媽。然而，原PO指出，婆婆依舊不聽她這個媳婦勸說，對方認為「一杯米，飯鍋煮不了」，寧願把剩飯長時間放電鍋保溫，所幸自己平時不住婆家，偶爾回婆家與婆婆同住時都會請丈夫買外食解決三餐，但婆婆對她「不吃家裡煮的飯」相當不滿，還會直接臭臉抱怨她嫌棄長輩手藝、浪費錢。

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事實上，原PO因腸胃不適無法忍受保存超過2天白米飯，且她過往就曾被丈夫要求試吃婆婆煮的隔夜飯，結果她當場吐出來，並強調飯有一股異味，「好噁心！」而她如今面對婆婆的堅持己見，氣得痛批對方的舉動不僅浪費電和食物，「狗改不了吃屎就好了！吃什麼白米飯！」

原PO貼文。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

食物用傳統電鍋保溫就不會壞？衛福部食藥署對此就說，一般食品加熱的中心溫度需超過70度，細菌才易被消滅，剩餘食品的熱存溫度需高於60度、冷藏溫度需低於7度，才能降低細菌生長速度，一旦民眾讓食品保存溫度介於7至60度的「危險溫度帶」，就可能讓許多細菌快速繁殖，造成人體健康疑慮。

食藥署也說，傳統電鍋運作原理是利用外鍋底板電熱管加熱，當外鍋水量蒸發殆盡，外鍋底板溫度開始飆升超過100度，此時會觸動底板偵測溫度裝置而停止電熱管加熱，電路切換至保溫電路進行約65度的保溫功能，但不同品牌或型號保溫溫度可能不同，且傳統電鍋鍋蓋也非完全密封，民眾較難確定保溫時，可讓鍋內維持在超過60度的狀態。

食藥署提醒，民眾使用傳統電鍋保溫食品，若不小心落入「危險溫度帶」的溫度，反而容易助長細菌大幅孳生，保溫時間一旦太長，食品也容易有腐敗變質的情形發生。食藥署提醒，餐點製備完畢後，民眾應盡速食用，或將食物保溫在60度以上、冷藏7度以下或冷凍-18度以下保存。

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