加熱菸上架台東衛生局稽查75超商　違規標示被勒令回收

記者楊晨東／台東報導

加熱菸產品自10月17日起正式於全台超商通路上架販售，但部分品項因未標示尼古丁濃度，違反菸品容器標示規定。衛生福利部國民健康署已要求廠商全面回收違規產品，並提醒若再查獲違法商品，將依《菸害防制法》處以最高新台幣500萬元罰鍰。

台東縣衛生局指出，加熱菸雖已通過核准上市，但為防止未經核准的產品流入市面，衛生局隨即啟動「加熱菸聯合稽查專案」，加強查核力道。自10月20日起，針對全縣73家便利商店展開聯合稽查，逐一檢視販售據點是否符合《菸害防制法》相關規定。經查確認不符標示規範的商品，業者均已全數下架並完成回收處理。

衛生局長孫國平表示，依《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》，所有菸品外包裝均須明確標示尼古丁及焦油含量。若製造或輸入業者未依規定標示，將處以新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並限期回收或退運；若逾期未完成者，將按次連續處罰。

此次專案除針對販售通路是否陳列未經核准的加熱菸及非法加熱器具進行查核外，也同步稽查是否有違法販售予未滿20歲者。截至目前，稽查結果均符合規定。台東縣衛生局強調，對於菸害防制政策絕不鬆懈，將持續嚴格查緝、即時處置，以守護縣民健康安全。同時呼籲業者應自律守法，確實遵守規定並主動回收違規產品，以免觸法受罰。

