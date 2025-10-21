Respect！8男星「超狂軍旅背景」　王傑、戴立忍是海龍蛙兵出身

▲原PO列出8男星超狂軍旅背景。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

新北檢今（21日）發動藝人閃兵案第三波行動，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等藝人拘提到案說明，幾人也都先後認罪；不過，也有不少男星在軍旅生涯中表現亮眼，在軍中接受嚴格訓練，甚至曾服役於特種部隊，其中，王傑、王中皇與戴立忍，都曾服役於被稱為「魔鬼部隊」的海龍蛙兵。

有網友在PTT發文，其實有不少藝人都有完成兵役，甚至進到最硬的單位服役，他細數8位男星，像是王傑、王中皇與戴立忍服役於陸軍航特部兩棲偵察營（俗稱海龍蛙兵），該單位以嚴苛訓練和高強度任務聞名。天團「動力火車」的顏志琳則曾在涼山特勤隊服役。

▲戴立忍。（圖／資料照）



陳為民則是曾在空降特戰部隊服役，訓練內容包含高空跳傘、叢林行軍及極限體能測驗；巴大雄則來自兩棲蛙人部隊，須具備海陸雙棲戰鬥能力。已故綜藝天王賀一航更曾是國防部情報局旗下「神龍小組」的成員；喜劇演員九孔則是空軍官校正期生出身，被譽為演藝圈中最知性的軍人代表。

貼文曝光，大批網友忍不住佩服，「真男人，respect」、「現在看到的訓練都是人性化過的，當年不知道多可怕」、「涼山是三棲，海龍兩棲，都很頂」、「全部都比我強」、「光能熬過三軍官校入伍訓就贏過一堆弱雞了」、「涼山跟鬼一樣，特戰中最頂的」、「涼山是特種中再挑出來的菁英欸」。

▼王傑。（圖／資料照）

