民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

BLACKPINK太會穿　Jennie、Lisa穿D+AF靴！粉絲瘋喊：買起來！

▲▼D+AF,BLACKPINK,Jennie,Lisa。（圖／業者提供）

▲韓國天團BLACKPINK腳上穿的竟是台灣本土品牌D+AF的靴子！（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

韓國天團BLACKPINK於2025年10月18、19日在 高雄世運主場館舉辦「DEADLINE」世界巡演，兩天吸引超過十萬名粉絲朝聖，全場嗨翻。而除了炸裂的舞台氣勢外，Jennie與Lisa的造型也意外掀起另一波「帶貨熱潮」——她們腳上穿的竟是台灣本土品牌D+AF的靴子！

根據D+AF官方Threads分享，這次是由BLACKPINK的御用造型師主動來信合作，Jennie與Lisa各自挑中兩款登台穿著。品牌也透露，造型師貼心地表示會「多留幾雙」作為之後巡演造型搭配使用，讓團隊成員感動直呼「這是品牌被世界看見的時刻！」

▲▼D+AF,BLACKPINK,Jennie,Lisa。（圖／業者提供）

▲根據D+AF官方Threads分享，Jennie與Lisa各自挑中兩款登台穿著。

演唱會結束後，眼尖粉絲立刻在網路上掀起討論，「竟然可以和我的LISA穿同款！」、「Jennie同款長腿靴太美了，直接買爆！」相關貼文瞬間在Threads與社群平台瘋傳，讓D+AF官網湧入大量搜尋熱潮。

▲▼D+AF,BLACKPINK,Jennie,Lisa。（圖／業者提供）

▲Jennie 穿的「顯瘦魔法尖頭高跟瘦瘦長靴」。

其中，Jennie 穿的「顯瘦魔法尖頭高跟瘦瘦長靴」，以立體剪裁修飾腿型、尖頭設計延長比例，被粉絲封為「一穿瘦五公斤的長腿神器」；Lisa穿的「女團風輕量厚底綁帶短靴」，則以8公分厚底、輕量鞋底打造出率性又舒適的舞台感，不僅好走、還能瞬間增高。

▲▼D+AF,BLACKPINK,Jennie,Lisa。（圖／業者提供）

▲Jennie、Lisa穿上D+AF靴登台。

從「Rosé喝50嵐」、「Jisoo大讚台灣鳳梨酥」到Jennie、Lisa穿上D+AF靴登台，BLACKPINK這次高雄演唱會不僅讓粉絲嗨翻，更讓台灣品牌在全球舞台上發光。網友笑稱：「BLACKPINK不只是K-pop女神，還是最強帶貨女王！」

