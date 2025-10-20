BP秀中文「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　黃捷：市府6、7月就開始寵粉計畫

▲BLACKPINK降臨高雄世運。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）

記者詹詠淇／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK周末2天18、19日在高雄世運開唱，整座港都染上粉色迎接4位天后，除了海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾應援外，在世運主場館、中央公園、駁二藝術特區等三大地點，更設置5座「BLIИK主題號誌燈」，讓整座城市閃耀BLACKPINK的粉紅魅力。民進黨立委黃捷今（20日）透露，寵粉計劃從6、7月就開始啟動。

BLACKPINK風靡全球，粉紅旋風席捲高雄，繼高雄副市長李懷仁日前揭開「全城應援」幕後分工後，黃捷今（20日）發文透露，市府早在6、7月就開始啟動寵粉計劃，市府的準備工作遠比外界所看到的還多，陳其邁帶領團隊，以120分的準備，換來市民眼中100分的成果，「必須非常努力，才能看起來毫不費力」，這句話正是對高市府團隊最貼切的註解。

▲高雄行人號誌燈出現驚喜彩蛋。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

黃捷列舉市府整合各局處，從官方粉紅色號授權、點亮六大地標、舉辦 K-pop 隨舞大賽、發放商圈夜市券，到市長帶頭掀起粉紅大頭貼風潮、設置「Be BLIИK、Be Safe」交通號誌，再以大數據精準疏運，讓5萬名觀眾接駁順暢，「連洗手間都貼心依女性需求加設」。

黃捷指出，場館營運、警消維護、高效率垃圾清運等工作也全面到位，甚至連交通管制線都採用粉紅設計，細節處處可見巧思。市府將一場演唱會成為全城體驗，讓粉絲在追星的同時，也愛上高雄。連韓國網友都在社群留言，「想去高雄！」

她進一步說，這份努力帶來亮眼成績。根據統計，高雄旅宿、運輸、餐飲業全面成長，七成歌迷選擇留宿高雄，住宿消費提升48%、餐飲消費增加10%，單個週末即創造3.2億元經濟效益。

黃捷強調，這不是偶然，而是市府團隊用心與縝密規劃的成果。即使任期進入倒數，陳其邁仍一刻不鬆懈，珍惜每一刻能為城市努力的時間；城市治理當然不僅止於演唱會，但若連一場演唱會都能做到如此用心、把粉絲放在C位，正足以展現市府團隊的格局與溫度。

▼BLACKPINK週末高雄開唱，6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）