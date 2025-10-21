火災無情企業有備　大成長城企業義消正式成軍守護安全

▲大成長城企業義消隊成軍典禮，現場進行授旗及頒贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當災害來襲，分秒必爭，台南市大成長城企業股份有限公司秉持「自己財產自己護，即時消災才是福」理念，於21日上午10時30分許舉辦企業義消成軍典禮，推動轄內列管場所企業推派員工加入義消行列，接受專業消防訓練。

此舉讓企業在火災發生時，無需等消防隊到場，即可進行初期搶救與自主應變，有效抑制火勢，避免人命傷亡與財產損失。

成軍典禮除了授旗與頒贈感謝狀外，現場安排兩項實地演練：油盤滅火演練：模擬突發火警，操作滅火器撲滅油盤火源，展現冷靜應變與正確滅火技巧。室外消防栓操作演練：模擬火場供水與壓力控制流程，強化實戰能力。

市長黃偉哲表示，災害發生時，第一時間的應變往往決定損害程度。企業義消隊伍的成立，能在消防人員抵達前立即處置，爭取黃金救援時間。透過定期訓練與演練，義消成員將成為企業內部最堅實的防線，也是消防體系的延伸與補強。

消防局李明峯局長指出，義消基本訓練課程共48小時，涵蓋各類災害預防與搶救技能，鼓勵列管場所業者派員加入，提升初期消防救災能力及場所自我防護能量。大成長城回應成立企業義消，不僅保障員工與資產，也展現企業社會責任。李局長期盼未來有更多企業加入，共同打造韌性城市，增進工作環境安全。