陸女夜半上廁所「屁股被頂」！竟是馬桶管道竄出蛇

圖文／CTWANT

近日，中國江蘇省無錫市發生一起「廁所驚魂記」！一名女子半夜上廁所時，突然感覺馬桶裡莫名有東西頂到了她的屁股，嚇得她連忙起身，這下更驚訝發現從管道中竄出一條黃綠色的蛇，嚇得她褲子都來不及拉就衝出廁所，後來還是聞聲趕來的婆婆救了她。

綜合陸媒報導，這起事件發生在本月17日晚間。29歲的當事人周女士自述，她當天晚上約11時許去上廁所，剛在馬桶上坐下就感覺有什麼東西「竄了出來」。她原本以為只是自己睡迷糊了，但緊接著就感覺自己的肛門被什麼東西頂了一下，嚇得她立刻起身，回頭發現馬桶裡竟有一條黃綠色的蛇，嚇得她褲子都來不及拉就衝出廁所叫人。隨後婆婆聞聲趕來，將蛇用水沖掉。周女士則驚魂未定地去醫院檢查，所幸沒有受傷。

周女士指出，自己住在社區的一樓，過去從來沒有遇過有蛇從馬桶的管道爬進家裡的事。不過由於社區已經頗有年分，管道老舊，過去確實曾聽說過管道裡進了老鼠的故事。推測可能是蛇為了捕捉老鼠闖進管道中，正巧被自己撞上了。

網友聽聞這起事件，也紛紛留言討論：「我的媽呀，這幾年內上廁所都會有心理陰影吧？」、「突然覺得高樓層也不是一無可取」、「所以說上廁所前先沖一下馬桶是多麼重要！」、「其實應該找消防隊來處理而不是沖走吧？萬一牠又爬到別人家怎麼辦？」

