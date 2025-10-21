崑山科大橫掃台灣創新技術博覽會　獲金牌與總獎牌雙冠王

▲崑山科大在2025台灣創新技術博覽會勇奪6金2銀6銅，榮登全國大專院校金牌與總獎牌雙冠王。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年台灣創新技術博覽會於10月18日在台北世貿中心展覽大樓舉行頒獎典禮，崑山科技大學表現驚艷，共抱回6金、2銀、6銅共14面獎牌，不僅刷新校史紀錄，更在全國大專校院中拿下金牌數與總得牌數雙冠王，展現技職教育強大研發動能，實力獲得評審與產業界一致肯定。

今年奪金作品跨足機械、電子、餐飲、材料與能源等多領域，展現跨域整合能力與實用價值。其中，機械工程系劉鑑德教授與團隊研發的「氣動肌腱外骨骼裝置」，以輕量化設計協助勞力工作者搬運重物、改善姿勢；同系林水木、廖慶聰教授團隊研發的「高效率低噪音水輪機系統」，具備節能、降噪、防溢流性能，摘下雙金。

餐飲管理及廚藝系施智偉教授團隊推出的「兩用式沖泡裝置」結合浸泡與過濾功能，採不鏽鋼與陶瓷塗層兼顧衛生及永續；電子工程系曾清標教授帶領學生研發「電源輸出電容佈局設計方法」，有效降低雜訊提升穩定性，同獲金牌肯定。

材料領域方面，許豪麟與侯順雄教授與史瓦帝尼籍學生馬希布共同研發「土壤粘土與氧化石墨烯成長奈米碳管」，製作超級電容不僅省貴金屬、更減碳排，還取得台灣與日本發明專利。另一金牌「鏈條測試裝置」則協助自行車產業進行傳動測試，提升設計效率與品質。

銀牌作品包含企管系「塔式倒流香組」，展現文化美學；以及機器人系「淨灘機器裝置」，主打科技與環保結合。銅牌作品則涵蓋智慧揚塵監控、光達預測太陽能供電、VR評估系統、人體彩繪燈柱、蚯蚓液肥擴培技術等多項應用成果，展現技術多元且貼近產業需求。

崑山科大校長李天祥表示，校方持續鼓勵師生投入研發與專利申請，本次獲獎作品全數已取得發明或設計專利，證明技職體系不僅做得出、也申請得了、用得起，未來將持續培育具創新思維與實作力的技術人才。