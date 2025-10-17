台味遇上南洋風！　崑山科大餐飲系勇奪金銀銅三獎

▲崑山科大餐飲系學生遠赴馬來西亞參加FHM國際廚藝大賽，勇奪金銀銅三獎，展現台灣調酒實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系日前赴馬來西亞參加「2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝大賽」，在全球超過千名選手的激烈角逐中脫穎而出，一舉奪下「MOCKTAIL無酒精組」金牌、「FLAIR花式調酒組」銀牌與「COCKTAIL有酒精組」銅牌三項榮譽，展現台灣年輕調酒師的創意與國際競技力。

指導老師郭詠鎰9月22日率領餐飲系三年級學生蕭允睿、洪維東及官駿凱參賽，三人皆為校內飲品研究社成員。比賽中，他們巧妙融合台灣在地水果與馬來西亞當地食材進行創意調配，其中官駿凱在「花式調酒組」更以「家將文化」為造型主題，結合翻瓶技巧與文化元素，成為賽場焦點。

郭詠鎰指出，選手們須在10分鐘內完成兩杯不同型態調酒，並以英文向評審介紹理念，過程中考驗創意、穩定度與臨場表現。崑大學生不僅在風味與色澤上獲得高度評價，也以穩健的台風展現專業素養。

餐飲系主任洪綺吟表示，崑山科技大學致力於打造兼具學術與實務的學習環境，設有專業餐飲教室及國際咖啡認證中心供課程與選手培訓使用。學系並與業界專家合作協同教學，讓學生能與產業接軌、即時掌握趨勢。

洪綺吟強調，這次學生能在國際舞台嶄露頭角，展現的不只是技術，更是對專業的熱愛與堅持，「我們希望每一位學生都能帶著崑大的精神與底氣，勇敢走上世界舞台。」