地方 地方焦點

台味遇上南洋風！　崑山科大餐飲系勇奪金銀銅三獎

▲崑山科大餐飲系學生遠赴馬來西亞參加FHM國際廚藝大賽，勇奪金銀銅三獎，展現台灣調酒實力。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大餐飲系學生遠赴馬來西亞參加FHM國際廚藝大賽，勇奪金銀銅三獎，展現台灣調酒實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系日前赴馬來西亞參加「2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝大賽」，在全球超過千名選手的激烈角逐中脫穎而出，一舉奪下「MOCKTAIL無酒精組」金牌、「FLAIR花式調酒組」銀牌與「COCKTAIL有酒精組」銅牌三項榮譽，展現台灣年輕調酒師的創意與國際競技力。

▲崑山科大餐飲系學生遠赴馬來西亞參加FHM國際廚藝大賽，勇奪金銀銅三獎，展現台灣調酒實力。（記者林東良翻攝，下同）

指導老師郭詠鎰9月22日率領餐飲系三年級學生蕭允睿、洪維東及官駿凱參賽，三人皆為校內飲品研究社成員。比賽中，他們巧妙融合台灣在地水果與馬來西亞當地食材進行創意調配，其中官駿凱在「花式調酒組」更以「家將文化」為造型主題，結合翻瓶技巧與文化元素，成為賽場焦點。

▲崑山科大餐飲系學生遠赴馬來西亞參加FHM國際廚藝大賽，勇奪金銀銅三獎，展現台灣調酒實力。（記者林東良翻攝，下同）

郭詠鎰指出，選手們須在10分鐘內完成兩杯不同型態調酒，並以英文向評審介紹理念，過程中考驗創意、穩定度與臨場表現。崑大學生不僅在風味與色澤上獲得高度評價，也以穩健的台風展現專業素養。

▲崑山科大餐飲系學生遠赴馬來西亞參加FHM國際廚藝大賽，勇奪金銀銅三獎，展現台灣調酒實力。（記者林東良翻攝，下同）

餐飲系主任洪綺吟表示，崑山科技大學致力於打造兼具學術與實務的學習環境，設有專業餐飲教室及國際咖啡認證中心供課程與選手培訓使用。學系並與業界專家合作協同教學，讓學生能與產業接軌、即時掌握趨勢。

▲崑山科大餐飲系學生遠赴馬來西亞參加FHM國際廚藝大賽，勇奪金銀銅三獎，展現台灣調酒實力。（記者林東良翻攝，下同）

洪綺吟強調，這次學生能在國際舞台嶄露頭角，展現的不只是技術，更是對專業的熱愛與堅持，「我們希望每一位學生都能帶著崑大的精神與底氣，勇敢走上世界舞台。」

▲崑山科大餐飲系學生遠赴馬來西亞參加FHM國際廚藝大賽，勇奪金銀銅三獎，展現台灣調酒實力。（記者林東良翻攝，下同）

10/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

詹子賢喪父歸隊備戰！平野惠一不擔心調整：我相信他

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

顏正國《少年吔，安啦！》珍重再見場告別！高捷出席送老友　收益捐助更生人

南韓大學生赴柬埔寨遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍！曝光包機進度

跟安芝儇一起做公益！「#CheerUpAn」挑戰邀粉絲一同行善

蘭陽發電廠開關場爆炸畫面曝！廠長右半身灼傷　癱軟倒地送醫搶救

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

緬北新生代「徐老發」詐團　血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力維護台海和平

台灣大賽G1先發投手確定　魔神樂VS羅戈

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

崑山科大餐飲系金銀銅獎

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

