第三波藝人閃兵案　「萬老師」郭昱晴批社會觀感不佳：應虛心檢討

▲民進黨立委郭昱晴。（圖／立委郭昱晴辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

藝人閃兵案今（21日）新北檢發動第三波行動，警方已陸續帶回藝人陳柏霖、修杰楷、男團「Energy」成員張書偉、男團「棒棒糖」成員小杰。對此，藝人大學姐「萬老師」、民進黨立委郭昱晴表示，面對社會觀感不佳狀況，只有靠當事人的誠懇面對（才能解決），而身為公眾人物也應該虛心檢討，才能再度贏回大家的信心。

藝人王大陸2月間爆出閃兵後，檢方5月展開第二波搜索，包括藝人王大陸、陳零九、「棒棒堂」威廉、陳大天、大根、「棒棒堂」李銓等人均遭檢方拘提到案。檢方今再展開第三波搜索行動，陸續帶回陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、「棒棒糖」小杰。此外，檢方今原本預計拘提5名藝人到案，最後一人為Energy坤達，但目前坤達在加拿大溫哥華，尚無法拘提到案。

郭昱晴今透過自錄影片表示，節目獲得金鐘獎的肯定，的確值得祝福、恭喜，但主持節目是一件事情，兵役問題其實又是另外一件事情，這兩者不能混為一談。

郭昱晴認為，如果真的有所謂逃避兵役狀況，法律的問題就交由司法來做釐清，當事人在面對所謂社會觀感不佳的狀況，也只有靠當事人誠懇的面對（才能解決）。身為公眾人物也應該要虛心的檢討，才能夠再度的贏回大家對他的信心。