狄志為見閃兵名單驚「夜路走多總會遇鬼」曬當年海軍嫩照！網讚帥

▲藝人閃兵案，陳柏霖（左）、修杰楷（右）遭拘提到案。（圖／記者陳以昇攝，下同）



記者施怡妏／綜合報導

藝人閃兵案持續延燒，新北檢警今（21日）展開第三波行動，並陸續帶回藝人陳柏霖、修杰楷、男團「Energy」成員張書偉和男團「棒棒堂」成員小杰，「Energy」成員坤達則因人在加拿大溫哥華未到案，警方將對他發布境管。資深媒體人狄志為看了名單後非常震驚，感嘆「夜路走多了總是會碰到鬼。」

狄志為在臉書發文，日前收到戶政事務所的來信，通知家中長子已屆18歲，將被列入兵役管理名單，若有緩徵需求需說明原因。他也問了兒子對服兵役的看法，對方則表態不排斥，認為當兵是人生歷練。

狄志為回憶起當年在花蓮外海服海軍的經歷，下海游泳時幸運遇到鯨魚，還看到海豚在旁邊跳躍，成為人生難忘的回憶。他也提到，當年有不少醫學院學生會以「氣胸」為由，取得免役證明。

▲狄志為貼出當兵的帥照。（圖／翻攝自狄志為FB）



他坦言，可以理解大家為了前途、不想浪費時間等等原因不願當兵，「但夜路走多了總是會碰到鬼，未滿36歲就是要去服兵役，超過了雖然不用服兵役，但是是觸犯刑法，要被判刑的，或許判刑可易科罰金，但如果是公眾人物，形象可就大損了。」

狄志為看了第三波的藝人閃兵名單，讓他非常驚訝，「該面對的就是要面對，如果因此重創形象、或者是影響演藝的路，也是自己造成的」。他也期盼這幾位被點名的藝人能出面說清楚，「是真有這件事？還是是誤會，就等他們親自說明了！」

狄志為當兵照片曝光，一票人大讚帥氣，「為什麼沒變老？」「帥氣到現在一樣沒變」、「真的是年輕，好青澀的模樣」、「當兵是件光榮的事」、「太帥氣了吧」。

據悉，陳柏霖稍早筆錄時認罪，坦承花10萬元找閃兵集團偽造高血壓病歷，免服兵役。而修杰楷原先正常體位，花15萬元「假扮高血壓」意圖免役，但最後獲得「替代役」資格，本來想繼續拚免役，但後來想想算了，遂入伍服替代役。