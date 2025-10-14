好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

記者魏有德／綜合報導

大陸一群登山客撿到「蛇寶寶」的影片近日在陸網瘋傳。畫面中，一名爬山男子發現一條幼蛇，便放在手心上觀察，同行友人紛紛圍上前觀看，甚至輪流撫摸，還笑稱「第一次摸蛇」、「滑滑的好可愛」，全程毫無警覺，看似有趣卻不知潛藏致命危機。

▲陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸，不知其為劇毒短尾蝮蛇。（圖／翻攝微博，下同）

影片曝光後，涉獵蛇習性的網友紛紛驚呼，這條幼蛇其實是劇毒短尾蝮蛇。有專家指出，雖然幼蛇體型較小、毒性略低於成蛇，但仍具強烈毒性，且排毒量大，是大陸境內造成蛇傷最多、危害最大的蛇種之一。若遭其咬傷，可能出現嚴重組織壞死、器官衰竭，甚至死亡。

專家提醒，短尾蝮蛇常棲息在人類活動頻繁的山區、林地與農田邊緣，性情不算暴躁，但一旦受到驚嚇或威脅會果斷攻擊。影片中的登山客雖未被咬，但這樣的「互動」極具危險性，且「一次僥倖不代表安全」。

在不熟悉蛇種的情況下，「蛇傷」致死的悲劇屢見不鮮。貴州黔西南州一名男子在2025年9月時，誤將劇毒眼鏡王蛇當作無毒的烏梢蛇徒手把玩，甚至讓蛇鑽入褲中，最終遭咬中毒不治。專家呼籲，野外發現不明蛇類應立即遠離，不要捕捉、逗弄或拍照接觸，以免釀成悲劇。