    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

記者魏有德／綜合報導

大陸一群登山客撿到「蛇寶寶」的影片近日在陸網瘋傳。畫面中，一名爬山男子發現一條幼蛇，便放在手心上觀察，同行友人紛紛圍上前觀看，甚至輪流撫摸，還笑稱「第一次摸蛇」、「滑滑的好可愛」，全程毫無警覺，看似有趣卻不知潛藏致命危機。

▲陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸，不知其為劇毒短尾蝮蛇。（圖／翻攝微博）

▲陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸，不知其為劇毒短尾蝮蛇。（圖／翻攝微博，下同）

影片曝光後，涉獵蛇習性的網友紛紛驚呼，這條幼蛇其實是劇毒短尾蝮蛇。有專家指出，雖然幼蛇體型較小、毒性略低於成蛇，但仍具強烈毒性，且排毒量大，是大陸境內造成蛇傷最多、危害最大的蛇種之一。若遭其咬傷，可能出現嚴重組織壞死、器官衰竭，甚至死亡。

▲陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸，不知其為劇毒短尾蝮蛇。（圖／翻攝微博）

專家提醒，短尾蝮蛇常棲息在人類活動頻繁的山區、林地與農田邊緣，性情不算暴躁，但一旦受到驚嚇或威脅會果斷攻擊。影片中的登山客雖未被咬，但這樣的「互動」極具危險性，且「一次僥倖不代表安全」。

▲陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸，不知其為劇毒短尾蝮蛇。（圖／翻攝微博）

在不熟悉蛇種的情況下，「蛇傷」致死的悲劇屢見不鮮。貴州黔西南州一名男子在2025年9月時，誤將劇毒眼鏡王蛇當作無毒的烏梢蛇徒手把玩，甚至讓蛇鑽入褲中，最終遭咬中毒不治。專家呼籲，野外發現不明蛇類應立即遠離，不要捕捉、逗弄或拍照接觸，以免釀成悲劇。

10/13 全台詐欺最新數據

554 1 5276 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

國慶連假南投5起山域救援　警消疲於奔命

南投縣玉山國家公園「八通關山」昨（12）日晚間發生登山意外，一名68歲簡姓男山友與友人2人組隊登山，原訂9日自東埔登山口出發、攀登「八大秀」後於今(13)日下山，未料昨日晚間攻頂返程途中遇上滂沱大雨，全身裝備被雨水浸濕、體溫驟降，出現失溫無力狀況，所幸即時通報消防局求援，最終在夜雨中順利獲救。

男童阿里山健行　墜25公尺邊坡骨折

宜蘭溯溪見雨傘節　潛水畫面曝

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人 登山客轉2萬「救命錢」致意

北大武山步道重新開放　警籲山友依規申請入山

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

