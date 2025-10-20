台中市民野餐日11/2登場！盧秀燕邀大小朋友草地閱讀

▲2025台中市民野餐日活動，今天舉行宣傳記者會。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

「2025台中市民野餐日」將於11月2日以「草地閱讀」為主題，在全市29區同步盛大登場，台中市政府今（20）日於新市政公園舉辦宣傳記者會，市長盧秀燕特別向市民發出誠摯邀請，她說，今年的野餐日，邀請民眾帶上最喜愛的一本書與太陽眼鏡，和家人、朋友在草地上分享閱讀的美好時光！

盧秀燕表示，「台中市民野餐日」自2022年創辦以來逐年擴大舉辦規模，活動版圖不斷延伸。第一屆於中央公園舉辦，第二屆拓展至山、海、屯、城四大場域，第三屆更首次在全市29區同步登場。

盧秀燕說，今年邁入第四屆，除中央公園主場及「台中綠美圖」亮點活動外，更串聯全市29區公園草地，打造多達30處野餐點，其中多數場地鄰近各區圖書館，呈現「區區有野餐、處處皆書香」的熱鬧盛況。

建設局長陳大田表示，活動延續本局推動的「台中美樂地計畫」，持續翻新老舊公園、打造新據點，並以「陽光公廁」、「共融公園」、「人本無障礙環境」三大重點推動，落實「美好生活映台中」的理念，逐步建構宜居花園城市。「台中市民野餐日」不僅是一場閱讀與休閒的文化盛事，更倡導民眾自備餐具、垃圾分類與資源回收，並鼓勵搭乘大眾運輸或自行車，以實踐「無痕野餐」。

建設局說明，「台中市民野餐日」自創辦以來，已成為市民每年引頸期盼的文化盛事。今年11月2日，台中市政府誠摯邀請全市民眾與全台朋友，在秋日陽光下體驗閱讀與野餐交織的愉悅時光，共同見證屬於台中的幸福記憶。

