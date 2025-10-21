台積電生態系赴美挨批　卓榮泰：台灣就是山沒人移得走

記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴日前接受加拿大廣播公司CBC專訪提到，台灣投資美國包含台積電生態系，引來國民黨立院黨團批是德公移山。對此，行政院長卓榮泰今（21日）受訪說，國內的產業會有自主性的全球布局，這正是政府跟美方談判「台灣模式」中最重要的原則，政府會持續推出「AI新十大建設」，擴大在台灣的護國群山，「山在台灣、台灣就是山，沒有人移得走」。

▲行政院長卓榮泰21日赴立院接受質詢前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）



行政院長卓榮泰說，AI的快速發展是全球的共同需求，包括美國政府在內，也都對AI有強大的需要。國內的產業會有自主性的全球布局，這也是產業自主，而產業自主也正是政府跟美方談判「台灣模式」當中最重要的大原則。

卓榮泰提到，除了產業自主的投資之外，政府還會提出金融的支持，希望雙方政府之間也能夠合作園區開發的一些事務，美方政府要提供給我們園區一些協助。

卓榮泰強調，AI在國內一直是世界上領先的地位，政府會持續推出「AI新十大建設」，為的就是要延續、擴大在台灣的護國群山，「山在台灣、台灣就是山，沒有人移得走」。

另外，傳出台美關稅有望以美規車進口零關稅、全面開放美豬，達成取消疊加稅率，目前談判進度為何？卓榮泰表示，談判的進度持續在正面的進行，鄭副院長所領軍的團隊也一直在做最後的一些書面跟整理。

卓榮泰指出，雙方還是秉持跟過去一樣，我方的立場在國家產業的利益之外，最重要的還是國人的健康跟糧食的安全，所以有關各個項目的任何談判的進行，都在這個原則上去進行，不會有特別的例外跟突出。