邱毅指勤走兩岸「綠營大老」　一句替賴清德傳話！財富從天而降

記者陶本和／台北報導

前立委邱毅21日發文指出，在大陸沒有藍綠之分，只有藍綠一家親，大部分人嘴上叫著反共藍，其實就是「尋人啟事」，等候著大陸有人來摸頭，摸頭當然是明碼標價的。他甚至說，在兩岸遊走最勤快的，國安單位查一查，「應該就是那位綠營大老吧！他的一句替萊爾校長（指總統賴清德）傳話，花花綠綠的財富就從天而降」。

在國民黨新任主席鄭麗文出線後，國民黨內出現所謂的「反共藍」，還有消除「親中勢力」的主張。對此，邱毅表示，他第一次聽到這些詞，只覺得好笑，了解是誰在叫囂反共藍時，讓他笑更兇。

邱毅認為，這些嘴喊著反共藍的人，那個人在大陸不是噁心八拉的拍馬逢迎？那個人不是想著有那些賺錢的門路？那個人不是騙吃騙喝，被譏諷成丐幫的？

「不過綠的也別嘴藍的。」邱毅說，有些綠的看到錢路，那是兩眼發亮，口水都快流出來了，在大陸沒有藍綠之分，只有藍綠一家親，大部分人嘴上叫著反共藍，其實也就是「尋人啟事」，等候著大陸有人來摸頭，摸頭當然是明碼標價的，土地、專利、現金就跟著來，這是穩賺不賠的口水買賣。

邱毅說，這套藍的會，綠的也會，在兩岸遊走最勤快的，叫國安單位查一查，「應該就是那位綠營大老吧！他的一句替萊爾校長傳話，花花綠綠的財富就從天而降」。

邱毅表示，別再叫囂什麼反共藍了，加個詞「招財進寶」，就叫「反共藍，招財進寶」，這句詞編成歌來唱，比蓮花落還管用。