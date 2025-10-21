　
政治

邱毅指勤走兩岸「綠營大老」　一句替賴清德傳話！財富從天而降

▲▼前立委邱毅被昔日學生、農業部前部長陳吉仲提告涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委邱毅。（資料照／記者黃哲民攝）

記者陶本和／台北報導

前立委邱毅21日發文指出，在大陸沒有藍綠之分，只有藍綠一家親，大部分人嘴上叫著反共藍，其實就是「尋人啟事」，等候著大陸有人來摸頭，摸頭當然是明碼標價的。他甚至說，在兩岸遊走最勤快的，國安單位查一查，「應該就是那位綠營大老吧！他的一句替萊爾校長（指總統賴清德）傳話，花花綠綠的財富就從天而降」。

在國民黨新任主席鄭麗文出線後，國民黨內出現所謂的「反共藍」，還有消除「親中勢力」的主張。對此，邱毅表示，他第一次聽到這些詞，只覺得好笑，了解是誰在叫囂反共藍時，讓他笑更兇。

邱毅認為，這些嘴喊著反共藍的人，那個人在大陸不是噁心八拉的拍馬逢迎？那個人不是想著有那些賺錢的門路？那個人不是騙吃騙喝，被譏諷成丐幫的？

「不過綠的也別嘴藍的。」邱毅說，有些綠的看到錢路，那是兩眼發亮，口水都快流出來了，在大陸沒有藍綠之分，只有藍綠一家親，大部分人嘴上叫著反共藍，其實也就是「尋人啟事」，等候著大陸有人來摸頭，摸頭當然是明碼標價的，土地、專利、現金就跟著來，這是穩賺不賠的口水買賣。

邱毅說，這套藍的會，綠的也會，在兩岸遊走最勤快的，叫國安單位查一查，「應該就是那位綠營大老吧！他的一句替萊爾校長傳話，花花綠綠的財富就從天而降」。

邱毅表示，別再叫囂什麼反共藍了，加個詞「招財進寶」，就叫「反共藍，招財進寶」，這句詞編成歌來唱，比蓮花落還管用。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光
快訊／張書偉見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕
政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍
快訊／閃兵案第3波　預計傳喚10人
快訊／張書偉遭上銬拘提　畫面曝光
千人搶看柯震東睡播！網急喊：陳柏霖被抓了，快起床
快訊／閃兵案第3波「第4人拘到了」！　棒棒堂小杰遭拘提到案
第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢
快訊／國1嚴重車禍　駕駛下車遭「多車輾斃」
快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲創新高
修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表

