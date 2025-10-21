　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／第三波閃兵藝人名單曝！Energy坤達不在台灣　檢警拘提撲空

▲▼吳宗憲 Kid 坤達 / 中視、三立《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲男團Energy坤達涉閃兵，但目前人不在國內。（圖／資料照）

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝、戴若涵／新北報導

藝人閃兵案今(21日)新北檢發動第三波行動，稍早警方先行拘提帶回涉案4名藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒糖小杰。據悉，檢方今原本預計拘提5名藝人到案，最後一人為Energy坤達，但目前坤達在加拿大溫哥華，尚無法拘提到案。警方指出，目前正在釐清坤達出入境時間，只要掌握入境，就會到機場將他拘提到案。

繼王大陸涉嫌假造病歷逃避兵役遭發現，檢警日前發動第二波搜索，其中包括陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、小熊Teddy、陳信維和黃博石等9名藝人。移送新北地檢署均裁定交保，其中以威廉50萬元交保金為最高。

今天清晨新北市刑大、永和分局兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市逮人，名單中驚見以暖男形象有「大仁哥」稱號的陳柏霖，以及曾在2016年擔服替代役，並獲選「替代役反毒代言人」的修杰楷，都遭到檢警帶回。

而今早繼陳柏霖、修杰楷、書偉、小杰後，檢警原預計拘提帶回坤達偵訊，但卻撲空，發現坤達目前人不在台灣。據了解，近期復出的男團Energy在舞台上展現驚人體力，大跳16蹲，但卻「全員免役」，引發外界質疑。而此次涉及閃兵的坤達，當時免役的原因是2005年曾因突發性氣胸住院並接受肺部手術。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆
坤達「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌

坤達涉閃兵！檢警上門拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

台中阿伯「10天迷路3次」　暖警一眼認出他...助平安返家

自稱關聖帝君性侵麻吉女友　辯「幫治療」獲判無罪理由曝光

獨／殯儀館前玩命！4工人「零防護」9樓高鷹架作業　驚險畫面曝

風神發威！北市文山區摩斯漢堡招牌掉落　3機車遭砸1傾倒

快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆入伍

六腳嬰屍案解剖「無明顯外傷」初判是死產　法醫採樣作毒物鑑定

竹聯幫MV「玩槍吸毒」樣樣來　桃警強勢查辦壓制黑幫氣焰

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌

坤達涉閃兵！檢警上門拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

台中阿伯「10天迷路3次」　暖警一眼認出他...助平安返家

自稱關聖帝君性侵麻吉女友　辯「幫治療」獲判無罪理由曝光

獨／殯儀館前玩命！4工人「零防護」9樓高鷹架作業　驚險畫面曝

風神發威！北市文山區摩斯漢堡招牌掉落　3機車遭砸1傾倒

快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆入伍

六腳嬰屍案解剖「無明顯外傷」初判是死產　法醫採樣作毒物鑑定

竹聯幫MV「玩槍吸毒」樣樣來　桃警強勢查辦壓制黑幫氣焰

千億元生技公司崛起　元富投顧：台灣新藥研發力挺進國際舞台

小葛雷諾3轟奪MVP哭了！率藍鳥闖世界大賽喊話：再贏4場

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

2026旅遊趨勢五大關鍵字！AI規劃年增190%　意義探索成顯學

「黃烷-3-醇」抗氧化護心血管　巧克力、茶、蘋果都含有

【瘋浪狂掃怪手】台北港海水倒灌！港務公司澄清非潰堤

社會熱門新聞

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

快訊／坤達也涉閃兵「人不在台灣」！檢警拘提撲空

國1汐止段嚴重車禍！男遭撞噴對向「多車輾斃」

即／台版「豆豆先生」被機車撞死

夫妻結婚6年驚覺是「表兄妹」　一查戶籍傻眼了

即／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」抵分局畫面曝

更多熱門

相關新聞

演唱會又唱又跳竟免役！公民老師：藝人逃兵就是該死

演唱會又唱又跳竟免役！公民老師：藝人逃兵就是該死

藝人「閃兵案」持續擴大偵辦中，21日檢警拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等人。對此，時常評論時事的公民老師黃益中直言，藝人逃兵本來就不對，「就是該死，沒什麼好討論的」，並以南韓為例，即使是紅遍全球的男團BTS，都依規定入伍服役，台灣應學習韓國的作法。

第三波藝人閃兵案！　萬老師說話了

第三波藝人閃兵案！　萬老師說話了

陳柏霖遭拘提調查！2個月前就曾捲王大陸閃兵

陳柏霖遭拘提調查！2個月前就曾捲王大陸閃兵

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

修杰楷遭警拘提…經紀公司回應了！

修杰楷遭警拘提…經紀公司回應了！

關鍵字：

新北檢藝人閃兵坤達陳柏霖修杰楷

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面