快訊／第三波閃兵藝人名單曝！Energy坤達不在台灣　檢警拘提撲空

▲男團Energy坤達涉閃兵，但目前人不在國內。（圖／資料照）

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝、戴若涵／新北報導

藝人閃兵案今(21日)新北檢發動第三波行動，稍早警方先行拘提帶回涉案4名藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒糖小杰。據悉，檢方今原本預計拘提5名藝人到案，最後一人為Energy坤達，但目前坤達在加拿大溫哥華，尚無法拘提到案。警方指出，目前正在釐清坤達出入境時間，只要掌握入境，就會到機場將他拘提到案。

繼王大陸涉嫌假造病歷逃避兵役遭發現，檢警日前發動第二波搜索，其中包括陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、小熊Teddy、陳信維和黃博石等9名藝人。移送新北地檢署均裁定交保，其中以威廉50萬元交保金為最高。

今天清晨新北市刑大、永和分局兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市逮人，名單中驚見以暖男形象有「大仁哥」稱號的陳柏霖，以及曾在2016年擔服替代役，並獲選「替代役反毒代言人」的修杰楷，都遭到檢警帶回。

而今早繼陳柏霖、修杰楷、書偉、小杰後，檢警原預計拘提帶回坤達偵訊，但卻撲空，發現坤達目前人不在台灣。據了解，近期復出的男團Energy在舞台上展現驚人體力，大跳16蹲，但卻「全員免役」，引發外界質疑。而此次涉及閃兵的坤達，當時免役的原因是2005年曾因突發性氣胸住院並接受肺部手術。