快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

▲坤達已搭機返台，預計將於22日清晨抵台。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者陸運陞、陳以昇、戴若涵／新北報導

繼2月、5月搜索行動後，新北檢、永和分局21日再針對閃兵案進行第三波搜索行動，預計拘提10人（5藝人、5素人）到案，其中5人為知名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、「棒棒堂」小杰、Energy坤達，坤達由於人在加拿大錄製《玩很大》未立即到案，稍早他已取消工作搭機返台，預計將於22日清晨5時30分左右抵台。

王大陸8月出庭時，律師要求當庭勘驗閃兵集團主嫌陳志明的手機，意外發現對話紀錄中曾點名陳柏霖，主嫌自稱「處理過陳柏霖、陳零九」、「可以去問他們」，檢警循線查出多名藝人涉案。

近期才復出的男團Energy成員坤達涉閃兵案，檢方開出拘票，但因他正在拍攝《綜藝玩很大》，人在加拿大溫哥華出外景尚未到案。坤達得知消息後已取消錄影，並發出聲明道歉，稱是「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役」。

據了解，坤達已搭機返台，於當地時間21日凌晨2時左右從溫哥華機場起飛，預計將於台灣時間22日清晨5時30分左右抵台。由於檢警已將坤達列為境管對象，待坤達班機落地後，將依法拘提。